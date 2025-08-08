Производство продуктов питания в Казахстане выросло до 3,3 трлн тенге

Одним из ключевых результатов последних лет стало значительное увеличение объема производства продуктов питания: с 2,3 трлн тенге в 2021 году до 3,3 трлн тенге в 2024 году - рост в 1,4 раза.

По итогам первого полугодия 2025 года сохраняется положительная динамика.

Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 1,8 трлн тенге, что на 3,7 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство продуктов питания увеличилось на 10%, составив 1,8 трлн тенге, производство напитков — на 5% до 566,8 млрд тенге.

За период с 2021 по 2024 годы объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 11,3% - с 7,5 до 8,3 трлн тенге, в том числе растениеводство — с 4,4 до 5 трлн тенге (+14%), животноводство — с 3 117 до 3 290,1 млрд тенге (+5,6%).

Положительная динамика наблюдается и по другим ключевым показателям отрасли.

Так, экспорт продукции АПК вырос в 1,3 раза — с 3,8 до 5,1 млрд долларов США, инвестиции в основной капитал сельского хозяйства увеличились в 1,2 раза — с 772,5 до 919 млрд тенге, инвестиции в производство продуктов питания выросли со 118,3 до 180,3 млрд тенге, производительность труда в сельском хозяйстве достигла 5 млн тенге на одного занятого (против 3,4 млн тенге в 2021 году).

В рамках реализации господдержки достигнуты следующие результаты:

объем применения удобрений увеличился в 2 раза — с 626 тыс. тонн до 1,3 млн тонн,

уровень обновления сельхозтехники вырос с 4,3 % до 5,5 %,

урожайность зерновых и бобовых культур увеличилась в 1,38 раза — с 11,0 до 15,2 ц/га,

площадь земель, обрабатываемых с применением водосберегающих технологий, выросла в 1,82 раза — с 258,8 до 470,1 тыс. га,

численность КРС в сельхозформированиях увеличилась с 3 904,2 до 4 296,6 тыс. голов (+10%),

численность МРС увеличилась с 9 923,4 до 11 643,4 тыс. голов (+17,3%).

