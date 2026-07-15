Производство напитков в Казахстане выросло почти в три раза за 10 лет

Производство минеральных вод и безалкогольных напитков в Казахстане продолжает расти, передает агентство Kazinform со ссылкой на energyprom.kz.

По итогам января–мая 2026 года предприятия выпустили 1,7 млрд литров такой продукции — на 18,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с январем–маем 2016 года объем производства увеличился примерно в 2,8 раза.

Выпуск минеральных и газированных неподслащенных и неароматизированных вод вырос на 6,3%, до 320,8 млн литров. При этом основная часть производства пришлась на прочие безалкогольные напитки: за год их выпуск увеличился на 22,2% — до 1,4 млрд литров.

За десять лет производство минеральных и газированных вод выросло на 66,8%, с 192,3 млн до 320,8 млн литров. Выпуск прочих безалкогольных напитков увеличился в 3,4 раза — с 403,5 млн до 1,4 млрд литров.

По итогам января–апреля 2026 года отечественные компании обеспечили спрос на минеральные воды и безалкогольные напитки (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на 88,8%. Годом ранее показатель составлял 90,3%. За четыре месяца внутреннее производство выросло на 19,2%, до 1,3 млрд литров. Импорт увеличился на 39,8%, до 164,3 млн литров, а его доля в общих ресурсах выросла с 9,7% до 11,2%.

Экспорт при этом сократился на 6,5%, до 127,7 млн литров. Реализация на внутреннем рынке, напротив, выросла на 24,7%, достигнув 1,3 млрд литров.

Где в Казахстане дешевле купить квас, газировку и воду, можно прочитать по ссылке.