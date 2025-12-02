Объем производства лекарств в РК превысил 156 млрд тенге

— По итогам 10 месяцев текущего года предприятия фармацевтического сектора увеличили объем производства на 11,7%, достигнув 156,6 млрд тенге (305 млн долларов США), что на 16,4 млрд тенге больше аналогичного периода прошлого года, — говорится в сообщении ведомства.

Объем инвестиций в отрасль за первое полугодие составил 77,1 млн долларов США.

Рост производственных показателей обеспечен запуском новых технологических линий по выпуску лекарств и медизделий, отмечают в Минздраве.



Всего в Казахстане зарегистрировано более 200 отечественных медпроизводителей, включая 43 предприятия по выпуску лекарственных средств, остальные специализируются на производстве медицинских изделий.

Ранее сообщалось, что Минздрав Казахстана сэкономил более 36 млрд тенге на закупе лекарств.