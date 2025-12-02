Более 36 млрд тенге сэкономил Минздрав на закупе лекарств

Как отметила министр, закупки на 2026 год полностью осуществляются через обновленную систему.

— В результате внесенных изменений, благодаря значительному снижению цен по широкому перечню лекарственных средств, на сегодняшний день удалось сэкономить более 36 миллиардов тенге. По ряду высокозатратных лекарственных средств снижение цен достигло от 50 до 300 процентов, — заявила Акмарал Альназарова.

Так, по ее словам, цена на препарат Иматиниб снизилась с 9 450 тенге до 2 348 тенге, а стоимость препарата Бевацизумаб — с 360 тысяч до 77 тысяч тенге.

Кроме онкопрепаратов, отмечено существенное снижение цен и по другим нозологиям. Так, антибиотик Цефепим стал дешевле для бюджета на 174 млн тенге (- 40%), иммунобиологический препарат Экулизумаб подешевел для бюджета на 424 млн тенге (-18%).

Также благодаря новому ценообразованию достигнута экономия в рамках прямых контрактов и тендерных процедур. Сэкономленные средства планируют направить на обеспечение дополнительных потребностей пациентов.

Вместе с тем, на основе нового механизма были пересмотрены цены для розничной и оптовой торговли по 4 900 наименованиям.

Так, в октябре–ноябре текущего года цены на востребованные населением препараты снизились в среднем на 12%. Отмечено наиболее существенное снижение цен по препаратам: ЦЕФЯПС — на 31%, ЗИТМАК — на 20%, РЕВМОКСИКАМ — до 32%.

Ранее сообщалось, что в Казахстане снизились цены на некоторые лекарства.