Производство кумыса в Казахстане выросло почти в полтора раза

На фоне летней жары особенно актуальны кумыс и шубат — традиционные казахские напитки из кобыльего и верблюжьего молока. При этом в текущем году их производство в стране демонстрирует разную динамику, передает агентство Kazinform со ссылкой на energyprom.kz.

За январь–май 2026 года в Казахстане выпустили 683 тонны кумыса — на 47,2% больше, чем годом ранее. Производство шубата, напротив, сократилось за год на 12,9%, до 432 тонн.

Динамика последних лет по этим напиткам заметно различается. Максимальный объём выпуска кумыса за январь–май был зафиксирован в 2023 году — 1,1 тыс. тонн. Затем производство уменьшилось до 803 тонн в 2024 году и до 464 тонн в 2025 году. Текущий рост позволил частично восстановить объём, однако показатель остался на 37,6% ниже пикового уровня.

По шубату максимальный объём выпуска за январь–май был зафиксирован в 2021 году — 2,8 тыс. тонн. В 2022 году производство сократилось в 2,6 раза, в 2023-м выросло на 17%, после чего снова перешло к спаду. По итогам января–мая 2026 года выпуск оказался в 6,4 раза меньше, чем пять лет назад.

По итогам прошлого года производство обоих напитков выросло. Выпуск кумыса увеличился на 25,5% — до 1,5 тыс. тонн, шубата — в 2,1 раза до 2,3 тыс. тонн. Однако уже в первые пять месяцев 2026-го тенденции разошлись: производство кумыса продолжило расти, тогда как выпуск шубата снова сократился.

В долгосрочной динамике более устойчивый рост показывает кумыс. По сравнению с 2015-м его годовой выпуск увеличился в 2,2 раза. При этом максимальный объём производства был зафиксирован в 2022 году — 2,2 тыс. тонны. В 2025-м выпуск кумыса оставался на 33,6% ниже этого уровня.

Производство шубата отличается более резкими колебаниями. Максимум был достигнут в 2020 году, когда в стране выпустили 4,2 тыс. тонны этого напитка. Далее объём производства в основном сокращался и в 2024 году уменьшился до 1,1 тыс. тонн. Несмотря на резкий рост в 2025-м, выпуск оставался на 44,2% меньше максимального и примерно соответствовал уровню 2015 года.

В 2026 году кумыс дорожал каждый месяц: в январе — на 2,1%, в феврале — на 2%, в марте — на 1,2%, в апреле и мае — на 1,3%, в июне — на 0,3%.

В годовом выражении в июне 2026-го кумыс вырос в цене на 14,2%. Годом ранее удорожание составляло 8,5%. Это самый высокий темп для июня с 2023-го, когда цены выросли на 19,5%.

В региональном разрезе заметнее всего кумыс подорожал в Акмолинской области: на 30,5%. Следом идут Северо-Казахстанская (на 27,4%), Жетысуская (на 24,2%), Костанайская (на 20,2%) и Мангистауская (на 16,6%) области.

Наименьший рост цен был зафиксирован в Карагандинской и Абайской (на 6,3% в каждом из регионов), Туркестанской (на 6,5%) и Восточно-Казахстанской (на 9,1%) областях.

Таким образом, динамика производства кумыса и шубата остаётся разнонаправленной. В январе–мае 2026 года выпуск кумыса восстанавливался после спада в 2024-м и 2025-м, однако одновременно ускорился годовой рост цен. Производство шубата после резкого увеличения по итогам 2025-го снова сократилось, поэтому прошлогодний рост пока не стал устойчивой тенденцией.

Ранее в Астане прошел международный фестиваль BaiQymyz-2026, посвященный популяризации кумыса. За два дня его посетили более 70 тысяч человек, а участники представили 56 тонн национального напитка.