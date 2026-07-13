KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Лучших производителей кумыса назвали в Астане

    В столице завершился международный фестиваль BaiQymyz-2026, посвященный популяризации кумыса. За два дня его посетили более 70 тысяч человек, а участники представили 56 тонн национального напитка, передает Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

    Лучших производителей кумыса назвали в Астане
    Фото: акимат Астаны

    Участники представили свою продукцию и соревновались по нескольким критериям. Жюри оценивало качество напитка, его вкус, особенности приготовления и соответствие национальным традициям.

    Фестиваль BaiQymyz-2026 стал площадкой для популяризации национального напитка, обмена опытом между производителями и знакомства гостей с традициями казахской культуры.

    Победители главного конкурса «BaiQymyz»:

    Гран-при — Акмолинская область, Бурабайский район, кумыс «Qymyznai Qymyzy».
    Золото — Акмолинская область, Аккольский район, «Ағабек ата ерекше қымызы».
    Серебро — Акмолинская область, Целиноградский район, «Saryarqanyn saf qymyzy».
    Бронза — Улытауская область, Жанааркинский район, кумыс «Qarakush».

    Номинация «Ем қымыз» (Лечебный кумыс):

    Золото — Улытауская область, Жанааркинский район, «Баянның бал қымызы».
    Серебро — Карагандинская область, Актогайский район, кумыс «Saryterek».
    Бронза — Карагандинская область, Каркаралинский район, кумыс «Sarybel».

    Номинация «Халық таңдауы» (Выбор народа):

    Золото — Карагандинская область, Каркаралинский район, «Теректінің текті қымызы».
    Серебро — область Абай, Абайский район, кумыс «Sarzhal Bakytzhan».
    Бронза — Жамбылская область, Меркенский район, кумыс «Ақтоған».

    Победители в специальных номинациях:

    «Алтын күбі» — Акмолинская область, Целиноградский район, «Bizdin Qymyz»;
    «Алтын саба» — Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский кумыс;
    «Алтын шара» — Российская Федерация, Омский кумыс;
    «Күміс тостаған» — Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, кумыс «Saba»;
    «Күміс торсық» — область Абай, санаторий «Тоқаш ана»;
    «Қымыз серті» — Улытауская область, Жанааркинский район, продукция «Ләйлә»;
    «Жайлау дәмі» — кумыс «Zhanten»;
    «Дәстүр сақтаушы» — Карагандинская область, Каркаралинский район, кумыс «Ақтерек»;
    «Үздік дизайн» — область Абай, Абайский район, «Әділ қымыз»;
    «Дәм шебері» — Алматинская область, кумыс «Ақсақал».

    Напомним, в июне в Астане прошел этно-фестиваль «QYMYZ FEST — Қымызмұрындық 2026». Қымызмұрындық — один из древних обрядов, символизирующий начало сезона кумыса. С наступлением весны, когда начинали доить кобылиц и готовить первый кумыс, жители аула собирались вместе, угощались напитком и обменивались благопожеланиями. Этот обычай издревле олицетворяет достаток, единство и согласие.

    Астана Общество Национальные традиции Кумыс
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор