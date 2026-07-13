Лучших производителей кумыса назвали в Астане

В столице завершился международный фестиваль BaiQymyz-2026, посвященный популяризации кумыса. За два дня его посетили более 70 тысяч человек, а участники представили 56 тонн национального напитка, передает Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

Участники представили свою продукцию и соревновались по нескольким критериям. Жюри оценивало качество напитка, его вкус, особенности приготовления и соответствие национальным традициям.

Фестиваль BaiQymyz-2026 стал площадкой для популяризации национального напитка, обмена опытом между производителями и знакомства гостей с традициями казахской культуры.

Победители главного конкурса «BaiQymyz»:

Гран-при — Акмолинская область, Бурабайский район, кумыс «Qymyznai Qymyzy».

Золото — Акмолинская область, Аккольский район, «Ағабек ата ерекше қымызы».

Серебро — Акмолинская область, Целиноградский район, «Saryarqanyn saf qymyzy».

Бронза — Улытауская область, Жанааркинский район, кумыс «Qarakush».

Номинация «Ем қымыз» (Лечебный кумыс):

Золото — Улытауская область, Жанааркинский район, «Баянның бал қымызы».

Серебро — Карагандинская область, Актогайский район, кумыс «Saryterek».

Бронза — Карагандинская область, Каркаралинский район, кумыс «Sarybel».

Номинация «Халық таңдауы» (Выбор народа):

Золото — Карагандинская область, Каркаралинский район, «Теректінің текті қымызы».

Серебро — область Абай, Абайский район, кумыс «Sarzhal Bakytzhan».

Бронза — Жамбылская область, Меркенский район, кумыс «Ақтоған».

Победители в специальных номинациях:

«Алтын күбі» — Акмолинская область, Целиноградский район, «Bizdin Qymyz»;

«Алтын саба» — Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский кумыс;

«Алтын шара» — Российская Федерация, Омский кумыс;

«Күміс тостаған» — Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, кумыс «Saba»;

«Күміс торсық» — область Абай, санаторий «Тоқаш ана»;

«Қымыз серті» — Улытауская область, Жанааркинский район, продукция «Ләйлә»;

«Жайлау дәмі» — кумыс «Zhanten»;

«Дәстүр сақтаушы» — Карагандинская область, Каркаралинский район, кумыс «Ақтерек»;

«Үздік дизайн» — область Абай, Абайский район, «Әділ қымыз»;

«Дәм шебері» — Алматинская область, кумыс «Ақсақал».

Напомним, в июне в Астане прошел этно-фестиваль «QYMYZ FEST — Қымызмұрындық 2026». Қымызмұрындық — один из древних обрядов, символизирующий начало сезона кумыса. С наступлением весны, когда начинали доить кобылиц и готовить первый кумыс, жители аула собирались вместе, угощались напитком и обменивались благопожеланиями. Этот обычай издревле олицетворяет достаток, единство и согласие.