Лучших производителей кумыса назвали в Астане
В столице завершился международный фестиваль BaiQymyz-2026, посвященный популяризации кумыса. За два дня его посетили более 70 тысяч человек, а участники представили 56 тонн национального напитка, передает Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.
Участники представили свою продукцию и соревновались по нескольким критериям. Жюри оценивало качество напитка, его вкус, особенности приготовления и соответствие национальным традициям.
Фестиваль BaiQymyz-2026 стал площадкой для популяризации национального напитка, обмена опытом между производителями и знакомства гостей с традициями казахской культуры.
Победители главного конкурса «BaiQymyz»:
Гран-при — Акмолинская область, Бурабайский район, кумыс «Qymyznai Qymyzy».
Золото — Акмолинская область, Аккольский район, «Ағабек ата ерекше қымызы».
Серебро — Акмолинская область, Целиноградский район, «Saryarqanyn saf qymyzy».
Бронза — Улытауская область, Жанааркинский район, кумыс «Qarakush».
Номинация «Ем қымыз» (Лечебный кумыс):
Золото — Улытауская область, Жанааркинский район, «Баянның бал қымызы».
Серебро — Карагандинская область, Актогайский район, кумыс «Saryterek».
Бронза — Карагандинская область, Каркаралинский район, кумыс «Sarybel».
Номинация «Халық таңдауы» (Выбор народа):
Золото — Карагандинская область, Каркаралинский район, «Теректінің текті қымызы».
Серебро — область Абай, Абайский район, кумыс «Sarzhal Bakytzhan».
Бронза — Жамбылская область, Меркенский район, кумыс «Ақтоған».
Победители в специальных номинациях:
«Алтын күбі» — Акмолинская область, Целиноградский район, «Bizdin Qymyz»;
«Алтын саба» — Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский кумыс;
«Алтын шара» — Российская Федерация, Омский кумыс;
«Күміс тостаған» — Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, кумыс «Saba»;
«Күміс торсық» — область Абай, санаторий «Тоқаш ана»;
«Қымыз серті» — Улытауская область, Жанааркинский район, продукция «Ләйлә»;
«Жайлау дәмі» — кумыс «Zhanten»;
«Дәстүр сақтаушы» — Карагандинская область, Каркаралинский район, кумыс «Ақтерек»;
«Үздік дизайн» — область Абай, Абайский район, «Әділ қымыз»;
«Дәм шебері» — Алматинская область, кумыс «Ақсақал».
Напомним, в июне в Астане прошел этно-фестиваль «QYMYZ FEST — Қымызмұрындық 2026». Қымызмұрындық — один из древних обрядов, символизирующий начало сезона кумыса. С наступлением весны, когда начинали доить кобылиц и готовить первый кумыс, жители аула собирались вместе, угощались напитком и обменивались благопожеланиями. Этот обычай издревле олицетворяет достаток, единство и согласие.