Фестиваль кумыса прошел в Астане

Этно-фестиваль «QYMYZ FEST — Қымызмұрындық 2026» объединил горожан и гостей города вокруг традиций и национальной культуры, передает корреспондент агентства Kazinform.

Его организовали Совет ветеранов столичного района «Сарыарка» и Центр активного долголетия района. Мероприятие стало яркой площадкой для популяризации национальных ценностей и традиций казахского народа.

Қымызмұрындық — один из древних обрядов, символизирующий начало сезона кумыса. С наступлением весны, когда начинали доить кобылиц и готовить первый кумыс, жители аула собирались вместе, угощались напитком и обменивались благопожеланиями. Этот обычай издревле олицетворяет достаток, единство и согласие.

Фото: Kazinform/Виктор Федюнин

Как отметил директор Центра активного долголетия Серик Карабатыров, такие мероприятия имеют важное значение для общества.

— Қымызмұрындық — праздник благополучия и единства. Это не просто праздник национального напитка, но и символ преемственности поколений, уважения к традициям. Наша главная цель — объединить представителей старшего поколения, популяризировать духовные ценности и создать условия для активной и содержательной жизни, — сказал он.

По словам организаторов, фестиваль способствует укреплению связи между поколениями и формирует интерес молодежи к культурному наследию.

— Сегодня мы видим, что такие инициативы находят отклик у горожан. Люди приходят семьями, знакомятся с традициями, участвуют в играх и мастер-классах. Это живая передача культуры, — отметили представители Совета ветеранов.

От ремесел до национальных игр

Гостей встречали в национальных костюмах, создавая атмосферу традиционного праздника. Особый интерес вызвала выставка изделий ручной работы, подготовленная участницами Центра активного долголетия. Посетители также смогли познакомиться с процессом прядения и другими элементами народного ремесла.

Фото: Kazinform/Виктор Федюнин

Кульминацией фестиваля стало театрализованное представление обряда «Қымызмұрындық» в исполнении этно-фольклорного ансамбля «Тұмар». Артисты воссоздали традиционные элементы — приготовление кумыса, благословение аксакалов и обряд шашу.

В рамках фестиваля свою продукцию представили предприниматели из регионов, которые привезли свежий кумыс. Среди них — Нуржамал Бакытова, которая занимается этим делом более 18 лет.

— Поздравляю всех с праздником Қымызмұрындық! Кумыс — это священный напиток нашего кочевого народа. В целях развития культуры потребления кумыса сегодня я содержу более двухсот кобылиц и занимаюсь его производством. За это время мы дважды участвовали в выставке EXPO — сначала в Астане, затем в Дубае, где представили миру казахский кумыс и культуру. Сегодня на празднике мы планируем угостить гостей более чем ста литрами кумыса, — рассказала она.

Также прошли соревнования по традиционным играм — асык ату, ләңгі тебу, жілік сындыру и другим. Участники смогли испытать свои силы и ближе познакомиться с культурой предков.

Фото: Kazinform/Виктор Федюнин

Праздничную атмосферу дополнила концертная программа с участием этно-фольклорных ансамблей, вокальных и танцевальных коллективов.

По словам организаторов, «QYMYZ FEST — Қымызмұрындық 2026» стал не только культурным событием, но и важным шагом в сохранении и передаче национального наследия будущим поколениям.

Ранее сообщалось, что более 20 тысяч человек собралось на этногастрофестивале в Каркаралинске.