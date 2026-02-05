Производство алюминиевых колесных дисков планируют наладить в Казахстане

В ходе встречи были рассмотрены вопросы инвестиционного сотрудничества и реализации проекта по созданию совместного предприятия по производству алюминиевых колесных дисков в Казахстане.

Проект предусматривает строительство современного высокотехнологичного завода с участием казахстанской компании Astana Motors, а также международных партнеров – Open Element (США) и Hands Corporation (Республика Корея). Он обеспечит углубление локализации в автомобильной промышленности, снижение импортозависимости, развитие смежных отраслей и усиления промышленного потенциала Казахстана.

Новое предприятие станет первым в Казахстане современным производством алюминиевых колесных дисков с полным технологическим циклом, включая трансфер передовых инженерных и производственных решений. Зарубежные партнеры подчеркнули, что выбор Казахстана в качестве площадки для реализации проекта обусловлен устойчивым ростом в стране автомобильного производства.

По итогам встречи был подписан трехсторонний меморандум о создании совместного предприятия. В церемонии подписания меморандума приняли участие основатель Astana Motors Нурлан Смагулов, СЕО Astana Motors Бекнур Несипбаев, основатель и СЕО Open Element Мустафа Аккари, председатель Hands Corporation Сын Хён Чанг, а также президент «Қазақстанның Автокөлік Одағы» Анар Макашева.

Реализация данного проекта является частью долгосрочной стратегии Казахстана по переходу к роли крупного производителя и поставщика автокомпонентов не только для внутреннего, но и для региональных рынков.

Ранее сообщалось, что выпуск автомобилей в Казахстане вырос на 25,5%.