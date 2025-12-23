Производители РК получат отсрочку на уплату НДС при импорте сырья

Как отметил министр финансов Мади Такиев на заседании Правительства, для налогоплательщиков с задолженностью до 1,5 тыс. МРП (около 6,5 млн тенге) будет доступна отсрочка/рассрочка до одного года без залога имущества и банковской гарантии.

— Это означает, меньше бюрократии, отсутствие необходимости оценки и страхования залога, сокращение сроков оформления рассрочки. Для участников горизонтального мониторинга рассрочка также предоставляется без залога и гарантии на срок до 12 месяцев, — сообщил Мади Такиев.

Также для производителей предусмотрена возможность отсрочки уплаты НДС на импорт по товарам для производства продукции — сроком до одного года.

Для удобства налогоплательщиков на сайте Министерства финансов размещена рубрика актуальных «Топ-100 вопросов и ответов» по новому Налоговому кодексу.

Ранее сообщалось, что в Казахстане пересматривают подходы к принудительному взысканию налоговой задолженности с целью снизить административную нагрузку на микро- и малый бизнес.