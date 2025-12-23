Налоговые пороги пересмотрят в Казахстане: что изменится для предпринимателей

Об этом на заседании Правительства сообщил министр финансов РК Мади Такиев.

— Мы существенно меняем подходы к принудительному взысканию налоговой задолженности, чтобы меры были соразмерными и не «давили» на микро- и малый бизнес из-за небольших сумм, — отметил он.

Главное изменение — повышение порогов, с которых начинаются меры реагирования.

Если раньше налоговая задолженность начинала взыскиваться с порядка 26 тыс. тенге или 6 МРП, а по социальным отчислениям фактически порога не было, то теперь по налоговой задолженности порог повышается до 87 тыс. тенге или 20 МРП, по социальным платежам — до порядка 26 тыс. тенге или 6 МРП.

— Почему это важно: сегодня из-за отсутствия порога по социальным платежам в меры взыскания попадает именно микро- и малый бизнес — около 72% должников имеют долги до 6 МРП (порядка 26 тыс. тенге в 2026 году). Из-за этого приостанавливаются расходные операции, бизнес теряет время и деньги, — пояснил Мади Такиев.

Теперь принимаемые меры становятся понятными:

до 87 тыс. тенге или 20 МРП — направляется извещение, начисляется только пеня, без иных мер;

от 87 тыс. до 195 тыс. тенге или 20 до 45 МРП соответственно — направляется уведомление;

при непогашении приостанавливаются расходные операции в пределах суммы долга, и только затем возможно выставление инкассовых распоряжений;

свыше 195 тыс. тенге или 45 МРП — применяются более строгие меры: опись и реализация имущества, взыскание за счет дебиторов.

Порядок и пороги применения мер закреплены приказом.

Ранее министр финансов РК Мади Такиев на заседании Правительства доложил о проводимой работе по переходу на сервисную модель налогового администрирования.