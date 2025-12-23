Казахстан переходит на сервисную модель налогового администрирования
Министр финансов РК Мади Такиев на заседании Правительства доложил о проводимой работе по переходу на сервисную модель налогового администрирования, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Ключевой подход — от «контроля ради контроля» к сервисному сопровождению налогоплательщика: с момента регистрации и на всём протяжении его деятельности. Это будет обеспечено развитием электронных сервисов и интеграций на платформах Комитета государственных доходов (КГД), банков второго уровня и других цифровых каналов, — сказал Мади Такиев.
В числе решений:
- предзаполнение деклараций и автоматическое декларирование;
- push-уведомления по важным событиям. Например, при постановке на учет по НДС или наступления срока предоставления налоговой отчётности;
- отдельные процессы — в «беззаявительном» формате. Например, автовозврат госпошлины или автозачет налогов.
Как пояснил министр, после регистрации в качестве плательщика НДС, предприниматель будет проходить базовое обучение на платформе КГД (в ИС ЭСФ) по следующим вопросам:
- как работать с электронными счет-фактурами (ЭСФ);
- базовые понятия по НДС;
- ключевые сроки выписки ЭСФ и сдачи декларации.
Дополнительно будет запущен онлайн-помощник «Калькулятор», который по анкете подскажет:
- оптимальную организационно-правовую форму;
- подходящий режим налогообложения;
- перечень отчетности;
- сроки сдачи и уплаты;
- понятный маршрут регистрации и исполнения своих обязательств.
— Необходимо отметить, что в информационных системах будут отдельные цифровые помощники с применением технологий искусственного интеллекта, чтобы упростить и сделать «понятной» взаимосвязь с налоговыми службами.
Таким образом, налоговые органы станут уже не жесткими контролерами, а сторонниками налогоплательщика, добавил Мади Такиев.
