    10:40, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстан переходит на сервисную модель налогового администрирования

    Министр финансов РК Мади Такиев на заседании Правительства доложил о проводимой работе по переходу на сервисную модель налогового администрирования, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мади Такиев
    Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

    — Ключевой подход — от «контроля ради контроля» к сервисному сопровождению налогоплательщика: с момента регистрации и на всём протяжении его деятельности. Это будет обеспечено развитием электронных сервисов и интеграций на платформах Комитета государственных доходов (КГД), банков второго уровня и других цифровых каналов, — сказал Мади Такиев.

    В числе решений:

    • предзаполнение деклараций и автоматическое декларирование;
    • push-уведомления по важным событиям. Например, при постановке на учет по НДС или наступления срока предоставления налоговой отчётности;
    • отдельные процессы — в «беззаявительном» формате. Например, автовозврат госпошлины или автозачет налогов.

    Как пояснил министр, после регистрации в качестве плательщика НДС, предприниматель будет проходить базовое обучение на платформе КГД (в ИС ЭСФ) по следующим вопросам:

    • как работать с электронными счет-фактурами (ЭСФ);
    • базовые понятия по НДС;
    • ключевые сроки выписки ЭСФ и сдачи декларации.

    Дополнительно будет запущен онлайн-помощник «Калькулятор», который по анкете подскажет:

    • оптимальную организационно-правовую форму;
    • подходящий режим налогообложения;
    • перечень отчетности;
    • сроки сдачи и уплаты;
    • понятный маршрут регистрации и исполнения своих обязательств.

    — Необходимо отметить, что в информационных системах будут отдельные цифровые помощники с применением технологий искусственного интеллекта, чтобы упростить и сделать «понятной» взаимосвязь с налоговыми службами.

    Таким образом, налоговые органы станут уже не жесткими контролерами, а сторонниками налогоплательщика, добавил Мади Такиев.

    Ранее заместитель Премьер-министра Серик Жумангарин на заседании Правительства представил единую программу «Іскер аймақ», нацеленную на развитие производств в селах и малых городах.

