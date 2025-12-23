Казахстан переходит на сервисную модель налогового администрирования

— Ключевой подход — от «контроля ради контроля» к сервисному сопровождению налогоплательщика: с момента регистрации и на всём протяжении его деятельности. Это будет обеспечено развитием электронных сервисов и интеграций на платформах Комитета государственных доходов (КГД), банков второго уровня и других цифровых каналов, — сказал Мади Такиев.

В числе решений:

предзаполнение деклараций и автоматическое декларирование;

push-уведомления по важным событиям. Например, при постановке на учет по НДС или наступления срока предоставления налоговой отчётности;

отдельные процессы — в «беззаявительном» формате. Например, автовозврат госпошлины или автозачет налогов.

Как пояснил министр, после регистрации в качестве плательщика НДС, предприниматель будет проходить базовое обучение на платформе КГД (в ИС ЭСФ) по следующим вопросам:

как работать с электронными счет-фактурами (ЭСФ);

базовые понятия по НДС;

ключевые сроки выписки ЭСФ и сдачи декларации.

Дополнительно будет запущен онлайн-помощник «Калькулятор», который по анкете подскажет:

оптимальную организационно-правовую форму;

подходящий режим налогообложения;

перечень отчетности;

сроки сдачи и уплаты;

понятный маршрут регистрации и исполнения своих обязательств.

— Необходимо отметить, что в информационных системах будут отдельные цифровые помощники с применением технологий искусственного интеллекта, чтобы упростить и сделать «понятной» взаимосвязь с налоговыми службами.

Таким образом, налоговые органы станут уже не жесткими контролерами, а сторонниками налогоплательщика, добавил Мади Такиев.

