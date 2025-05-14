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    18:26, 13 Май 2025 | GMT +5

    Производить сахар из зерна планируют в Казахстане

    Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров провел встречу с председателем совета директоров китайской компании CITIC Construction Co., Ltd Янь Цзяньцзяном, передает агентство Kazinform.

    Айдарбек Сапаров провел встречу с председателем совета директоров компании CITIC Construction Co.
    Фото: Минсельхоз РК

    Стороны обсудили перспективы реализации инвестиционного проекта по переработке зерна на территории Казахстана, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

    На первом этапе планируется производство крахмального сахара. Объем инвестиций в проект составит порядка 1,1 млрд долларов США, а мощность будущего предприятия — около 700 тыс. тонн зерна в год.

    - Мы готовы обеспечить все необходимые условия и оказать полную поддержку для успешной реализации инвестиционных проектов, — подчеркнул Айдарбек Сапаров, добавив, что для инвесторов предусмотрены меры господдержки, включая инвестиционные субсидии до 50% на строительство и модернизацию производств, налоговые льготы.

    Янь Цзяньцзян, в свою очередь, отметил высокий потенциал казахстанско-китайского сотрудничества в аграрной сфере.

    - Казахстан располагает всем необходимым для размещения производств — сырьём, инфраструктурой. Мы заинтересованы в создании специальных экономических зон и совместных предприятий на территории РК. Кроме того, китайские партнёры проявляют интерес к проектам в сфере животноводства, - сказал он.

    По итогам встречи было принято решение о создании совместной рабочей группы для дальнейшей проработки деталей проектов и проведения анализа рыночной ситуации.

    В 2023 году мы сообщали о том, что сенатор предложил производить сахар из кукурузы или пшеницы.

    Напомним, $600 млн китайских инвестиций планируют направить в строительство 100 экодеревень в РК.

    Теги:
    Инвестиции Китай Минсельхоз Айдарбек Сапаров Сахар
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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