Производить сахар из кукурузы или пшеницы предлагают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Закиржан Кузиев выступил с рядом предложений по развитию сферы производства сахара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разработанная Министерством сельского хозяйства программа развития сахарной отрасли не работает. По их планам в 2021 году производство сахара из отечественного сырья должно было увеличиться до 121 тысячи тонн, а фактически произвели всего лишь 39 тысяч тонн. Специалисты отмечают, что для увеличения посевных сахарной свеклы фермерам не хватает соответствующей техники, семян и поливных земель. При этом программа предполагает на 2022-2026 годы финансирование из бюджета в объёме 495 млрд тенге», - сказал Закиржан Кузиев на правчасе в Сенате.

Он предложил развивать альтернативное производство сахара.

«Это ГФС, который производится из зерна кукурузы или пшеницы, эти культуры уже сейчас в нашей стране выращиваются в достаточном количестве и могут заменить сахар в пищевой промышленности. Согласно статистике, в 2022 году Казахстан произвел порядка 2 млрд литров разных напитков, примерно использовано около 200 тыс. тонн сахара (поскольку в среднем в каждом литре напитка содержится около 100гр сахара)», - отметил депутат.

«Это почти половина всего потребления сахара в нашей стране, этот объём мы с легкостью могли бы заменить ГФС, производимым из зерна кукурузы или пшеницы, как делают многие страны. Это позволит нам почти на 50% снизить импорт сахарного песка», - добавил сенатор.