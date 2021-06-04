Производить мармелад планируют в Туркестанской области

МЫРЗАКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Мактааральском районе Туркестанской области в 2021-2022 годах будет реализовано 5 проектов с общим объемом инвестиций 10,8 млрд тенге с постоянной занятостью 308 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Один из них - ТОО «JID&COM», производящее 10 000 тонн мармелада в год и сушку плодово-ягодных, бахчевых культур - будет построен совместно с германской компанией и запущен в эксплуатацию в 2021-2022 годах. Там будут заняты 74 человека. Об этом на брифинге сообщил аким района Бахыт Асанов.

Также в районе реализуется совместный проект Казахстана и Турции по производству хлопкового масла на общую сумму 2,2 млрд тенге. Производство планируется запустить в текущем году. Мощность проекта 2,9 тыс. тонн масла в год, выпуск 14 000 тонн шрота, где будут заняты 48 человек.

Кроме того, ТОО «Tulpar Texstill», выпускающее нити общей стоимостью 5,9 млрд тенге, будет построено совместной компанией Казахстана и Турции, реализация проекта запланирована на 2021-2024 годы. Мощность проекта 6 600 тонн нитей в год.

Кроме того, ТОО «ЕL-KZ 2020» на общую сумму 209 млн тенге планирует запустить завод по производству железобетонных изделий в 2021-2022 годах.

Также в районе ТОО «Инженерная арена» совместно с Малайзией построят в 2021 году станцию по производству электроэнергии мощностью 4,95 МВт.

«За 4 месяца 2021 года объем валового внутреннего продукта в Мактааральском районе составил 15,1 млрд тенге, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По району в текущем году общий объем инвестиций в основной капитал составил 4,5 млрд тенге. Объем валовой продукции сельского хозяйства за 4 месяца 2021 года достиг 4,5 млрд тенге. Из них растениеводство - 431,1 млн тенге, животноводство - 4,1 млрд тенге», - сказал Бахыт Асанов.