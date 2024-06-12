Известные журналисты вошли в состав Национального Курултая

К работе Национального курултая привлечены новые представители общественности, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

К работе Национального курултая привлечены новые представители общественности — президент Международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» Карлыгаш Джаманкулова, президент фонда «Отандастар» Данияр Кадиров, главный редактор общественно-политической газеты «Время» Лев Тараков.

Из состава Национального курултая выведены Кашкинбеков А., Кривошеев Д., Сапарбекулы А.