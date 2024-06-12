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    11:08, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Известные журналисты вошли в состав Национального Курултая

    курултай
    Фото: Акорда

    К работе Национального курултая привлечены новые представители общественности, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    К работе Национального курултая привлечены новые представители общественности — президент Международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» Карлыгаш Джаманкулова, президент фонда «Отандастар» Данияр Кадиров, главный редактор общественно-политической газеты «Время» Лев Тараков.

    Из состава Национального курултая выведены Кашкинбеков А., Кривошеев Д., Сапарбекулы А.

    Теги:
    Курултай Акорда Назначения Национальный курултай
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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