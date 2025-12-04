Прохожего избили в Алматинской области: двое задержаны

По словам пострадавшего, он просто шел домой и проходя мимо компании, услышал в свой адрес провокационное замечание. В ответ он тоже сделал замечание, после этого между ними начался конфликт, который завершился избиением. Момент драки попал на видео.

В департаменте полиции Алматинской области прокомментировали инцидент. Полицией зарегистрировано уголовное дело по статье «Хулиганство».

— Двое подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания. В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные мероприятия для всестороннего, полного и объективного установления обстоятельств произошедшего, — рассказали в ДП региона.

Одновременно продолжаются розыскные мероприятия по установлению местонахождения остальных причастных лиц.

Ход расследования находится под контролем руководства лепартамента полиции Алматинской области.

Ранее в социальных сетях появилось видео конфликта между пассажиром и водителем автобуса. По факту управление полиции Наурызбайского района возбудило уголовное дело по признакам хулиганства.



