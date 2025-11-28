Пассажир напал на водителя автобуса в Алматы: возбуждено дело

По словам авторов публикации, неизвестный мужчина напал на водителя маршрута № 15 прямо во время движения. Когда автобус остановился, испуганные пассажиры поспешно покинули салон. После инцидента нападавший вышел на следующей остановке.

По данному факту управление полиции Наурызбайского района возбудило уголовное дело по признакам хулиганства.

— В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Все участники конфликта будут установлены. Действия каждого из них получат правовую оценку. В соответствии с законодательством Республики Казахстан будут приняты предусмотренные законом меры, — прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Напомним, похожий случай произошел весной прошлого года: тогда 38-летний пассажир напал на водителя автобуса маршрута № 98. Позже мужчину задержали.

Кроме того, в декабре 2023 года в мегаполисе произошел аналогичный, но гораздо более трагичный инцидент. Нападение пассажира на водителя автобуса закончилось смертельным ДТП. Мужчина ударил женщину-водителя, из-за чего она потеряла сознание и не смогла удержать управление. Неуправляемый автобус наехал на людей, находившихся возле остановки, а затем столкнулся с четырьмя автомобилями.

В результате аварии три человека погибли на месте, ещё трое были госпитализированы. Двое из погибших были супругами, воспитывавшими четверых детей.