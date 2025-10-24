РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:11, 24 Октябрь 2025 | GMT +5

    Прогрессивный ИПН с 2026 года в РК: кого коснется и сколько придется платить

    Заместитель руководителя управления налоговой методологии Комитета государственных доходов Айгуль Аббасова объяснила, как будет работать прогрессивная шкала подоходного налога, которая вводится с 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    налоги
    Фото: freepik.com

    По ее словам, с 2026 года в Казахстане начнет действовать прогрессивная шкала индивидуального подоходного налога. Повышенная ставка будет применяться только к доходам, превышающим 8 500 месячных расчетных показателей, это примерно 36 млн тенге.

    — До этого предела физические лица должны будут уплачивать налог по ставке 10%. Все, что превышает эту сумму, то есть 36 миллионов тенге, будет подлежать обложению по ставке 15%, — объяснила Айгуль Аббасова в ходе эфира в соцсетях.

    Она подчеркнула, что при расчете налога физическому лицу необходимо учитывать все источники дохода.

    — Физическое лицо может получать доходы из разных источников. Это может быть заработная плата. Человек может работать на нескольких работах, это суммируется. Он может получать какие-то доходы за пределами республики Казахстан. Он может работать на основной работе и быть индивидуальным предпринимателем. Поэтому важно тут отметить, что ответственность при подсчете индивидуального подоходного налога ложится на физическое лицо. Потому что оно должно собирать, считать все свои доходы за календарный год и уже к совокупной сумме доходов применять вот эту прогрессивную шкалу ставок ИПН, — пояснила Айгуль Аббасова.

    Ранее спикер рассказала, как именно будет рассчитываться имущественный доход в Казахстане со следующего года.

    Карина Кущанова
