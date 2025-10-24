Новый Налоговый кодекс: как изменится уплата налога при продаже жилья
С января 2026 года с введением Нового Налогового кодекса в Казахстане изменятся правила налогообложения при продаже недвижимости. В Комитете государственных доходов Министерства финансов рассказали, как именно будет рассчитываться имущественный доход, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как пояснила заместитель руководителя управления налоговой методологии Комитета государственных доходов Айгуль Аббасова, новым кодексом предусмотрено переходное положение по отдельным видам доходов, в том числе по имущественному доходу.
— Имущественный доход — это доход от прироста стоимости при реализации имущества. Что такое прирост стоимости? Это когда имущество продается по цене выше, чем стоимость его приобретения, то есть это разница в стоимости. К примеру, если человек приобрел квартиру в 2024 году, а продает в 2025-м, и она находилась у него на праве собственности менее одного года. Но при этом он продал ее по цене выше, чем покупал, то этот прирост стоимости подлежит обложению по ставке 10%. Теперь в новом Налоговом кодексе этот период в один год увеличивается до двух лет, — пояснила она в ходе эфира в соцсетях.
По словам спикера, новая норма будет применяться только к имуществу, приобретенному после 1 января 2026 года. Если объект был куплен до этой даты, сохраняется прежний срок владения — один год.
Изменения касаются таких видов имущества, как квартиры, жилые дома, земельные участки, объекты личного подсобного хозяйства, дачи, гаражи и кладовые помещения и др.
Айгуль Аббасова также отметила, что по долевому участию в жилищном строительстве предусмотрены отдельные переходные положения.
— Они носят улучшающий характер. Сейчас если человек приобрел долю участия в жилищных строительстве, у нас же есть проблемные объекты, которые могут и годами строится. И тут не было ограничений — год, два или три. То есть если он продает хоть через 10 лет, цена, естественно, будет выше, чем при покупке, поэтому физлицо должно было уплачивать ИПН. В новом Налоговом кодексе мы предусмотрели, если долю участия продаешь или переуступаешь, то период будет 3 года. Если по зарегистрированному имуществу — два года, то по долевому участию — три года, — резюмировала представитель КГД.
