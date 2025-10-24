Новый Налоговый кодекс: как изменится уплата налога при продаже жилья

Как пояснила заместитель руководителя управления налоговой методологии Комитета государственных доходов Айгуль Аббасова, новым кодексом предусмотрено переходное положение по отдельным видам доходов, в том числе по имущественному доходу.

— Имущественный доход — это доход от прироста стоимости при реализации имущества. Что такое прирост стоимости? Это когда имущество продается по цене выше, чем стоимость его приобретения, то есть это разница в стоимости. К примеру, если человек приобрел квартиру в 2024 году, а продает в 2025-м, и она находилась у него на праве собственности менее одного года. Но при этом он продал ее по цене выше, чем покупал, то этот прирост стоимости подлежит обложению по ставке 10%. Теперь в новом Налоговом кодексе этот период в один год увеличивается до двух лет, — пояснила она в ходе эфира в соцсетях.

По словам спикера, новая норма будет применяться только к имуществу, приобретенному после 1 января 2026 года. Если объект был куплен до этой даты, сохраняется прежний срок владения — один год.

Изменения касаются таких видов имущества, как квартиры, жилые дома, земельные участки, объекты личного подсобного хозяйства, дачи, гаражи и кладовые помещения и др.

Айгуль Аббасова также отметила, что по долевому участию в жилищном строительстве предусмотрены отдельные переходные положения.

— Они носят улучшающий характер. Сейчас если человек приобрел долю участия в жилищных строительстве, у нас же есть проблемные объекты, которые могут и годами строится. И тут не было ограничений — год, два или три. То есть если он продает хоть через 10 лет, цена, естественно, будет выше, чем при покупке, поэтому физлицо должно было уплачивать ИПН. В новом Налоговом кодексе мы предусмотрели, если долю участия продаешь или переуступаешь, то период будет 3 года. Если по зарегистрированному имуществу — два года, то по долевому участию — три года, — резюмировала представитель КГД.

Ранее в КГД разъяснили, кто и как должен уплачивать налог на имущество, какие льготы предусмотрены и что грозит за неисполнение налоговых обязательств.



