РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:40, 24 Октябрь 2025 | GMT +5

    Новый Налоговый кодекс: как изменится уплата налога при продаже жилья

    С января 2026 года с введением Нового Налогового кодекса в Казахстане изменятся правила налогообложения при продаже недвижимости. В Комитете государственных доходов Министерства финансов рассказали, как именно будет рассчитываться имущественный доход, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Новый Налоговый кодекс: как изменится уплата налога при продаже жилья
    Фото: Pexels

    Как пояснила заместитель руководителя управления налоговой методологии Комитета государственных доходов Айгуль Аббасова, новым кодексом предусмотрено переходное положение по отдельным видам доходов, в том числе по имущественному доходу.

    — Имущественный доход — это доход от прироста стоимости при реализации имущества. Что такое прирост стоимости? Это когда имущество продается по цене выше, чем стоимость его приобретения, то есть это разница в стоимости. К примеру, если человек приобрел квартиру в 2024 году, а продает в 2025-м, и она находилась у него на праве собственности менее одного года. Но при этом он продал ее по цене выше, чем покупал, то этот прирост стоимости подлежит обложению по ставке 10%. Теперь в новом Налоговом кодексе этот период в один год увеличивается до двух лет, — пояснила она в ходе эфира в соцсетях.

    По словам спикера, новая норма будет применяться только к имуществу, приобретенному после 1 января 2026 года. Если объект был куплен до этой даты, сохраняется прежний срок владения — один год.

    Изменения касаются таких видов имущества, как квартиры, жилые дома, земельные участки, объекты личного подсобного хозяйства, дачи, гаражи и кладовые помещения и др.

    Айгуль Аббасова также отметила, что по долевому участию в жилищном строительстве предусмотрены отдельные переходные положения.

    — Они носят улучшающий характер. Сейчас если человек приобрел долю участия в жилищных строительстве, у нас же есть проблемные объекты, которые могут и годами строится. И тут не было ограничений — год, два или три. То есть если он продает хоть через 10 лет, цена, естественно, будет выше, чем при покупке, поэтому физлицо должно было уплачивать ИПН. В новом Налоговом кодексе мы предусмотрели, если долю участия продаешь или переуступаешь, то период будет 3 года. Если по зарегистрированному имуществу — два года, то по долевому участию — три года, — резюмировала представитель КГД.

    Ранее в КГД разъяснили, кто и как должен уплачивать налог на имущество, какие льготы предусмотрены и что грозит за неисполнение налоговых обязательств.

    Теги:
    Налоги Налоговый кодекс
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают