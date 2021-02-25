Программы поддержки крестьянских хозяйств презентовали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области реализуются мероприятия по разъяснению государственных программ поддержки крестьянских хозяйств. В целях оказания финансовой поддержки по весенне-полевым работам проведена встреча специалистов сельского хозяйства с аграриями Сарыагашского и Келесского районов. Основной план - стимулирование субъектов сельского хозяйства к получению кредитов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

На совещании было отмечено, что аграриям, желающим посеять урожай, приобрести необходимую для посева технику, предоставлены большие возможности со стороны государства. По словам заместителя руководителя областного управления сельского хозяйства Т. Оспанова, сельхозтоваропроизводители смогут получить необходимые средства для весенне-полевых работ при поддержке государства, оформив кредит под низкий процент.

«В текущем году заключается договор через АО «Аграрная кредитная корпорация» на привлечение средств в размере 2 млрд тенге. Мы готовы своевременно доставить вырученные средства хозяйственникам. В 2019 году объем выделенных средств составил 1,7 млрд тенге. Мы его полностью освоили и вернули. Сегодня мы проводим прямую встречу с аграриями отдаленных населенных пунктов районов», - сказал председатель правления МФО «Ырыс» М.Мынбаев.