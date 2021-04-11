Программу развития строительной отрасли разработают в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Проблемы слабых проектировщиков и недобросовестных строителей обсудили на специальном совещании с участием всех сторон – от ветеранов отрасли до руководителей подрядных компаний. Встреча прошла под председательством главы региона Абылкаира Скакова, передает МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-службу областного акимата в Telegram , задолго до этого совещания в управлении градостроительного и земельного контроля Павлодарской области приступили к глубокому анализу строительной отрасли в регионе, чтобы выявить ее системные проблемы и предложить их решения. Результаты этой работы представил руководитель управления Арман Бекбосынов.

«В регионе числится 958 строительных организаций, но только 17% из них на сегодня работают, и лишь с 3% из всех организаций можно выстраивать надежные отношения, - сообщил Арман Бекбосынов. - Аналогичная ситуация с проектными организациями: из 283 только 6% компаний можно назвать полноценными. Все это свидетельствует о том, что возможности для реализации поставленных задач в сфере строительства ограничены».

По его данным, регион обеспечивает себя строительными материалами собственного производства только на 40%. К примеру, существует нехватка кирпича. При том, что строительство в области на 100% ведется из этого материала. Ситуацию усугубляет дефицит кладчиков. Так, в управлении отметили наличие возможностей для перехода на альтернативные технологии строительства: из панельных плит, монолитно-каркасное исполнение и комбинированное строительство.

«Отсутствие новых технологий, которые уже используются в Казахстане, - серьезный фактор замедления роста региональной строительной отрасли, - отметил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. - Строители из соседних регионов уже на два года вперед выкупили павлодарский кирпич. Дефицит этого материала и отсутствие профессиональных кладчиков могут привести к задержке в сдаче строительных объектов».

Другой серьезной проблемой отрасли назвали передачу строительства длинной цепочке субподрядчиков. Это зачастую становится причиной срыва сроков строительства и низкого качества работ. Как оказалось, несмотря на требования, большинство строительных компаний не согласовывают привлечение субподрядчиков с заказчиками и техническим надзором. В то же время генеральный подрядчик может передать в субподряд только половину объема строительных работ.

«Соблюдение правил по привлечению субподрядчиков приведет к равномерному распределению строительных объектов среди подрядных организаций с улучшением качества и соблюдению сроков сдачи, - добавил Арман Бекбосынов. - Мы предлагаем вменить организациям технического надзора вести контроль за соблюдением объемов работ, передаваемых на субподряд, и прописывать в договорах подряда ответственность генерального подрядчика за нарушения в части передачи работ субподрядчикам».

Участники совещания остановились и на вопросах проектирования. По словам представителя ТОО «Казахстан Проект» Мурата Альжанова, сегодня у проектировщиков в первую очередь проверяют показатель уплаченных налогов, но не наличие соответствующего персонала и оборудования.

«Есть одна компания, которая с начала 2021 года по всему Казахстану выиграла тендеров по проектным работам на 840 миллионов тенге, - привел пример выступающий. - Это малое предприятие с коллективом 5-10 человек. Необходимо внести изменения в закон о госзакупках, чтобы заказчик проекта мог выставлять требования о наличии соответствующих специалистов и проверить, есть ли у проектировщика техника и офис. В противном случае заниматься проектами будут «карандашные» фирмы».

Представитель ТОО «Стройпроектгрупп» Сержан Асанбаев обратил внимание на то, что одни и те же компании, осуществляющие технический надзор, могут работать сразу на 10-15 объектах. В итоге специалист технадзора на строительном участке появляется раз в две недели.

Указали участники рабочей встречи и на кадровый дефицит. Региону не хватает специалистов водоснабжения, теплогазовентиляции, гидротехники, отделочников и каменщиков.

В управлении строительства и Торайгыров университете прорабатывают вопросы внедрения дуального и проектного обучения, а также прохождения практики студентами на строительных объектах.

«Мы даем теоретический курс, но без надлежащей практики, прохождения всего строительного цикла и института наставничества не получится квалифицированный строитель, - сказал декан факультета инженерии Руслан Муканов. - У нас есть возможность возобновить подготовку кадров для строительной отрасли. Думаю, с поддержкой власти и бизнеса мы сможем сделать это».

Резюмируя, Абылкаир Скаков констатировал наличие проблем на всех этапах строительства. Большинство, как он отметил, кроется в ненадлежащем соблюдении профильных правил и инструкций ответственными лицами. Кроме того, аким подчеркнул необходимость активного участия отраслевой ассоциации. Абылкаир Скаков поручил вовлечь представителей общественности в разработку Дорожной карты по развитию отрасли и учесть все высказанные замечания и предложения.

«Наш строительный рынок отстал от современных технологий, - сказал аким. - И проблема даже не в ресурсах - при необходимости мы смогли бы привлечь дополнительное финансирование. Все дело в неготовности строительной отрасли, ее неспособности выполнить те или иные объемы. Есть риски. Нам необходимо разработать Дорожную карту по развитию строительной отрасли. Это позволит нам стабилизировать ситуацию, дать новый импульс для развития добросовестной конкуренции в индустрии и повысить строительную культуру».

Аналогичный анализ проведут в сфере архитектуры и градостроительства. Итоги этой работы точно так же обсудят с представителями сферы и общественностью.