    19:35, 06 Апрель 2026 | GMT +5

    Программа реновации жилищного фонда стартовала в области Улытау

    В рамках проекта при поддержке инвестиций планируется поэтапный снос аварийных домов в городах Жезказган, Сатпаев и Каражал, передает агентство Kazinform.

    Фото: акимат области Улытау

    На месте ветхого жилья будут построены современные жилые комплексы. На сегодняшний день в городе Жезказган по улице Абая уже ограждены четыре жилых дома, где ведутся подготовительные работы. В течение ближайших 10 дней запланирован их демонтаж с последующим началом строительства новых объектов.

    Проект реализуется при участии отечественных инвесторов. На данной территории предусматривается возведение двух пятиэтажных жилых домов комфорт-класса. Кроме того, дворовые пространства будут полностью благоустроены, а здания оснастят современными лифтами.

    Фото: акимат области Улытау

    В городе Сатпаев работы по реновации аварийного жилья также планируется начать в течение ближайшего месяца.

    Следует отметить, что в целях системного обновления изношенного жилищного фонда акимат области Улытау ранее установил партнерские отношения с китайскими компаниями. Были подписаны соответствующие меморандумы. Это позволило привлечь иностранные инвестиции, в рамках которых на месте порядка 40 ветхих домов планируется строительство современных многоквартирных жилых комплексов.

    Фото: акимат области Улытау

    В целом по области Улытау аварийными признаны 120 жилых домов. Для комплексного решения данной задачи уполномоченной организацией по реализации программы реновации определена социально-предпринимательская корпорация «Улытау». В настоящее время корпорация продолжает активную работу по привлечению инвесторов для поэтапного обновления всего аварийного жилищного фонда региона, рассказали в акимате области Улытау.

    Теги:
    Регионы Казахстана Снос Улытауская область Акимат Строительство
    Зарина Жакупова
    Автор
