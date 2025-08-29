Программа развития ООН примет участие в строительстве новых водохранилищ в Казахстане

Стороны обсудили совместную работу в рамках финансируемого Исламским банком развития проекта «Развитие климатически устойчивых водных ресурсов», первая фаза которого предусматривает строительство четырех новых и реконструкцию четырех действующих водохранилищ, а также реконструкцию 115 каналов.

Специалисты министерства и эксперты ПРООН обсудили применение научных подходов и меры по повышению эффективности проекта, а также вопросы взаимодействия всех участвующих в работах сторон. Отметим, что в июле текущего года Министерство водных ресурсов и ирригации совместно с Исламским банком развития приняли решение о привлечении ПРООН в качестве международного консультанта по проекту.

— Участие ПРООН выведет проект на новый уровень. Финансируемые Исламским банком развития работы проводятся в целях реализации Концепции развития системы управления водными ресурсами. Для успешного осуществления проекта актуализирована нормативная правовая база, созданы необходимые институты, привлечены средства, остается довести начатые работы до конца. Надеемся, что наше сотрудничество позволит достичь указанных Концепцией целевых индикаторов, — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

