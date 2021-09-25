Программа «Нұрлы жол»: каково состояние дорог и какие новые участки откроются в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как известно, в рамках государственной программы «Нұрлы жол» в стране реализуется ряд важных инфраструктурных проектов. Каково состояние дорог в Казахстане, какие новые участки строят и о том, улучшается ли придорожный сервис, рассказал заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Бактияр Жамбыл в интервью МИА «Казинформ».

- Как на сегодня развивается строительство дорог в рамках программы «Нұрлы жол»? Какие новые дороги в этом году ремонтируются? Какие участки дорог все еще остаются проблемными в Казахстане?

- В Казахстане дороги разделяются на областные и республиканского значения. В общем по стране 96 тысяч километров составляет протяженность дорог. В этом году в рамках программы «Нұрлы жол» на 8,4 тысяч км должны провести ремонтные работы, из них 5 тысяч км - это дороги республиканского значения. У нас по республиканской части основным реализатором является АО «КазАвтоЖол», по местным дорогам занимаются акиматы.

На сегодня мы ведем реконструкцию 3,6 тысяч км дорог. Это означает, что сначала возводим насыпь, земляные работы и строим дороги. К примеру, автодорога «Талдыкорган - Усть-Каменогорск». Работа по этому направлению ведется в полном объеме и согласно плану мы должны эту работу завершить в следующем году. Следующий вопрос, который волнует население - автодорога «Караганда - Алматы». Здесь полным ходом идут строительно-монтажные работы, протяженность дороги составляет 363 км. Также касательно участка «Балхаш-Бурылбайтал» народ всегда спрашивает, почему не строят эту дорогу. В свое время, когда участок строили в 1997 году, проект остановился и его не финансировали. Потому что Всемирный банк говорил, что это экономически нецелесообразно и не удовлетворяет интенсивности. Мы на этом участке провели средний ремонт, то есть не меняли технические характеристики. Дорога требовала реконструкции, общая протяженность которой составляет 228 км. Там тоже сейчас полным ходом идут строительно-монтажные работы.

По участку «Капшагай - Курты», протяженность которого составляет 67 км, работают местные компании. Работа идет активно. Наша задача - завершить по всем участкам строительно-монтажные работы в следующем году и к 2023 году.

Следующий участок по проекту «Мерке-Бурылбайтал», который так же волнует население. Общая протяженность участка составляет 266 км. Полным ходом идут строительно-монтажные работы. В этом году сдадим два участка. В целом, по договору завершение запланировано на следующий год.

Также если остановиться на проекте «Атырау-Астрахань», то работа по этой трассе ведется активно, идут строительно-монтажные работы. Строительно-монтажные работы по участку «Актобе -Кандыагаш» начались в этом году, далее с Кандыгаша до Маката мы с 2018 года ведем строительно-монтажные работы и планируем обеспечить покрытием участок с Кандыагаша до Атырау, тем самым привести в соответствие, которое будет отвечать стандартам безопасности. Народ также начал поднимать вопрос касательно дороги «Атырау - Астрахань». 60 км участка мы уже в этом году завершим.

В целом, по Западно-Казахстанской области мы ведем капитальный ремонт на автодорогах.

Буквально на днях мы достигли договоренности с Европейским банком по проекту «Кызылорда-Жезказган», общая протяженность дороги составляет 427 км. Кызылординскую область будет финансировать Европейский банк, а далее - уже Азиатский банк. Вопрос финансирования полностью разрешен и планируем к концу года начать мобилизацию, а в следующем году начать строительно-монтажные работы.

Мы также говорим о вопросе туризма на Алаколе. Так, первые 60 км трассы «Ушарал - Достык» в этом году завершим. А общую протяженность в 180 км планируем завершить в конце следующего года. Думаю, что это даст хороший эффект для развития туризма.

Также вы знаете, что в районе Алматы строим большую Алматинскую кольцевую дорогу - БАКАД. В связи с отсутствием возможности начались работы только в прошлом году. Общая протяженность проекта составляет 66 км. Полным ходом сейчас идут строительно-монтажные работы. В этом году должны завершить 30 км участка, а в следующем году должны будем завершить уже весь проект. Но хочу отметить, что по договору мы должны завершить работу в 2024 году и в целом, там будет платная дорога. БАКАД - это международный коридор, средняя рассчитываемая скорость будет составлять 150 км в час, значит разрешенная скорость составит 40 км/час. Мы должны обеспечивать все требования безопасности. Строим дополнительные надземные пешеходы, съезды.

В целом, Министерством индустрии и инфраструктурного развития реализуются 15 проектов в этой части.

Что касается дорог местного значения, Президент проучил улучшить состояние дорог до 95% до 2025 года. В этом направлении с акиматами мы разработали программу.

Также хотелось бы отметить, что в разгар строительного сезона мы остро ощущаем дефицит битума. К примеру, в это время заводу могут выпустить 120 тысяч тонн в один месяц, а наша потребность составляет 200 тысяч тонн, а значит не хватает 80 тысяч тонн. Такие проблемы есть. В этой связи, мы все проблемы подняли перед министерствами. Это ведь не только от нас зависит. На дорогах страны трудятся около 100 тысяч человек. Задействованы порядка 200-300 компаний, 25 тысяч техники.

- По дорогам местного значения, жители много жалуются. К примеру, проезжая Карагандинскую область, в частности, дороги по Жанааркинскому району оставляют желать лучшего. То же самое и по дорогам западного региона, в том числе Атырауской области, ЗКО.

- В соответствии с программой «Нурлы жол» протяженность дорог республиканского значения составляет 25 тысяч км. Из них 13 тысяч км мы должны улучшать. Если остановиться на Карагандинской области, то в первую очередь по участкам Кызылорда-Жезказган-Караганды» . По Караганды-Аягоз-Бугаз начали разработку проектно-сметной документации и планируем начать строительно-монтажные работы к 2023 году. Также есть вопрос по проекту Атырау-Уральск. Жители жалуются на узкую дорогу, увеличение количества ДТП. Мы сейчас рассматриваем вопрос, чтобы расширить это дорогу.

- Снизилась ли в целом аварийность? На каких участках все еще происходят аварии из-за плохих дорог?

- Совместно с Комитетом административной полиции мы ведем анализ по ДТП. В прошлом году было зарегистрировано 16 614 ДТП. Из них по республиканской сети - 2 154 аварии, что составляет 13%. Основная причина аварий - превышение скоростного режима, из всех ДТП эта доля составляет 38%. Далее факт выезда на встречную полосу - 10%, водитель не справляется с рулем - 8%, не соблюдение дистанции - 7%, управление в нетрезвом состоянии - 2%. Если смотреть на анализ, наоборот - где плохое состояние дорог, там практически не регистрируется ДТП. Наоборот, где хорошие дороги, к примеру в Туркестанской области - там увеличивается количество ДТП. В этой связи, думаю, что мы должны свой менталитет поменять, не должны превышать скорость.

- А сколько в Казахстане платных дорог? В целом для каких участков еще будут внедрены платные дороги?

- В рамках программы «Нурлы жол» платность будет внедрена на 11 тысяч км автодорог. На этот год поставлена задача внедрить платность по 5,8 тысяч км.

На конец октября - начало ноября планируем внедрить платность на 1,8 тысяч км автодорог. Это те дороги, которые имеют первую техническую категорию, то есть четырехполосные. Это такие участки как Ташкент-Шымкент, Шымкент-Туркестан-Кызылорда, Талдыкорган-Капшагай, юго-западный обход. На остальных 4 тыс. км будет внедряться платность в дальнейшем.

- Вопрос касательно придорожного сервиса. Какая работа проводится по этому направлению? Есть ли необходимая инфраструктура в виде туалет, пунктов питания?

- На сегодня есть 1738 объектов на дорогах республиканского значения. Из них соответствуют нашим стандартам 1093 или 63%. Остальные 37% у нас не соответствует. Этими вопросами должны заниматься акиматы, потому что это показывает уровень региона. Люди, когда смотрят в первую очередь на состояние дорог, и на объекты сервиса. Мы сейчас включаем вопрос поднятия рейтинга. Допустим, если Акимат будет развивать объекты сервиса, то у него поднимется и рейтинг. Также есть компания «КазАвтоЖол» в 14 областях, мы тоже вопрос поставили о том, если они будут заниматься объектами сервиса, то будем поднимать рейтинги. В 2021 году мы должны 56 объектов построить, в 2022 году - 74, 2023 году - 82, 2024 году - 90, в 2025 году - 100 объектов сервиса. В рамках программы строятся 64 санитарно-гигиенические узлы, которые соответствуют стандартам.

Говоря о придорожном сервисе, есть крупные автозаправочные станции, с которым заключили договор. До 2025 годы есть в плане построить 134 заправочные станции вдоль дорог. Там как раз будут и магазины, и теплые туалеты. В этом году должны построить такие 24 объекты.

- В целом, по программе «Нурлы жол» сколько в процентном соотношении доведут состояние хороших дорог в Казахстане?

- По республиканским дорогам Президент конкретно поставил задачу завершить все инфраструктурные проекты. Если нам вовремя будет выделяться соответсвующее финансирование, мы должны 100% дорог республиканского значения привести в соответствие. А сети местных дорог в плане довести состояние хороших дорог до 95%.

- Спасибо за интервью!