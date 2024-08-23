Программа льготного кредитования «Елорда Жастары» — когда стартует прием заявок
Центр жилья Астаны объявил о начале приема заявок на участие в программе льготного кредитования «Елорда Жастары», который стартует с 4 сентября 2024 года с 9:00 часов, передает агентство Kazinform.
Прием заявок будет осуществлятся до 10 сентября 2024 года, 23:59 часов электронно через портал birge.astana.kz.
Программа позволяет приобрести собственную квартиру на первичном/вторичном рынке в столице через АО «Отбасы банк». Количество кредитных займов, предоставляемых Банком по Программе — 75.
Условия Программы:
- максимальная сумма займа — 18 млн.тенге;
- первоначальный взнос — 10%;
- ставка по займу — 5% годовых;
- срок кредитования до 19 лет.
Требования к гражданам для участия в Программе:
- возраст, не достигший 35 лет (до 34 лет включительно) на момент подачи заявки, вне зависимости от возраста супруга (-и) (при наличии). К участию в Программе в качестве основного участника допускается только один из супругов.
- наличие постоянной регистрации Астане не менее последнего (одного) года непрерывно и регистрация совместно проживающих с ним членов его семьи на момент подачи заявки;
- наличие сберегательного счета в АО «Отбасы банк» с остатком на счете суммы первоначального взноса в размере 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) на момент подачи заявки;
- отсутствие у Участника Программы и членов его семьи за последние 5 (пять) лет по территории Республики Казахстан арендного жилья с правом выкупа, арендного жилья без права выкупа или жилья на праве собственности (общей совместной собственности супругов, общей долевой собственности совместно с другими членами семьи, включаемых в заявление), за исключением жилых домов в аварийном состоянии, грозящем обвалом (обрушением);
- стаж официальной работы в выбранной сфере в городе Астане не менее последнего 1 (одного) года на момент подачи заявления, подтверждаемый выпиской с пенсионного счета;
- наличие дохода от трудовой и (или) предпринимательской деятельности (без учета пенсионных отчислений, индивидуального подоходного налога и иных обязательных отчислений) за последние 6 (шесть) месяцев на каждого члена семьи до 6-кратной величины прожиточного минимума включительно, утвержденного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год (260 442 тг.).
Участие могут принять работники учреждений и организаций города Астаны по следующим сферам деятельности:
- Здравоохранение
- Образование;
- Культура;
- Спорт;
- Социальная сфера;
- ВУЗы и НИИ;
- Журналисты;
- Профильные сотрудники коммунальных предприятий/учреждений города Астаны;
- Граждане, не достигшие возраста тридцати пяти лет, состоящие на учете нуждающихся в жилье из коммунального жилищного фонда по категории «дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей» в городе Астане, независимо от сферы деятельности;
- Профильные сотрудники Департамента полиции города Астаны и его подразделений;
- Профильные сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны и его подразделений;
- Профильные сотрудники филиалов АО «Казпочта» в городе Астане.
Перечень необходимых документов и требования по отбору участников можно посмотреть на сайте Программы.
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