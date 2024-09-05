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    13:45, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Программа «Елорда Жастары»: как получить льготный кредит на жилье в Астане

    жилье
    Фото: Kazinform

    С 4 сентября в Астане открыт прием заявок на участие в программе льготного кредитования «Елорда Жастары», который продлится до 23:59 10 сентября. Подать заявление можно онлайн, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

    Для участия в программе необходимо предварительно убедиться в наличии установленного NCAlayer, который можно скачать с сайта https://pki.gov.kz. Далее нужно зарегистрироваться на портале birge.astana.kz, указав ИИН, e-mail, номер телефона и ЭЦП (RSA/GOST сертификаты).

    Затем следует перейти в раздел «Жилищные программы» и выбрать услугу «Городская программа льготного кредитования «Elorda zhastary». Для подачи заявления нажмите «Добавить+», заполните форму, прикрепите необходимые документы, подпишите заявление с помощью ЭЦП и отправьте его.

    После подачи заявки ожидайте SMS-уведомление от KiT_Notify или SmartAstana о результате.

    Программа позволяет приобрести жилье в Астане через АО «Отбасы банк» на выгодных условиях: максимальная сумма займа — 18 млн тенге, первоначальный взнос — 10%, годовая ставка — 5%, срок кредита — до 19 лет.

    В программе могут участвовать сотрудники учреждений и организаций столицы, такие как медики, педагоги, специалисты в сферах культуры, спорта, социальной защиты, журналисты и другие, а также граждане до 35 лет, состоящие на учете в категории «дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей».

    Напомним, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщило о введении нового пруденциального норматива – коэффициента долга к доходу заемщика.

    Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным Банком утвердило новое постановление о снижении предельного размера годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ).

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    Теги:
    Ипотека Отбасы банк Астана Жилье Молодежь
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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