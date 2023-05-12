Программа «Алматы жастары»: можно ли купить квартиру за 18 млн тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 15 мая начнется прием заявлений и документов по жилищной программе «Алматы жастары» от молодежи города в возрасте до 35 лет включительно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году максимальная сумма займа остается прежней - 18 миллионов тенге. Руководитель управления развития коммунальной инфраструктуры города Данияр Кирикбаев на брифинге в региональной службе коммуникаций ответил, достаточно ли этой суммы, чтобы приобрести жилье.

«Мы рынок изучали. В 2017 году (когда только начиналась программа - прим.ред.) сумма займа у нас была 10 миллионов тенге, в 2020 году она увеличилась до 13 миллионов тенге, а с 2021 года - сумма составила 18 миллионов. Почему 18 миллионов тенге? Потому что мы учитываем количество людей, чтобы больше людей смогли приобрести квартиры, а во-вторых, многие не смогут пройти платежеспособность. Ежемесячный платеж будет большой, а программа рассчитана на молодежь», - сказал спикер.

По его словам, за 18 миллионов тенге в Алматы можно приобрести квартиру как на первичном, так и на вторичном рынке. При этом он добавил, что если недвижимость стоит более 18 миллионов тенге, то заявитель разницу может оплатить из собственных средств.

Заместитель директора филиала в Алматы АО «Отбасы банк» Элизада Туретаева добавила, что если заявитель будет брать максимальную сумму займа 18 миллионов тенге, то его ежемесячный платеж при первоначальном взносе 10% будет составлять около 141 тысячи тенге с дальнейшим занижением процентной ставки.

«Заявитель перейдет на жилищный займ после 8 лет, снижение будет где-то до 3,7%», - уточнила она.

В программе могут участвовать горожане до 35 лет, которые трудятся в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта, а также сотрудники социальной сферы, правоохранительных органов, городских коммунальных служб и журналисты. При этом, стаж официальной работы в мегаполисе должен быть не меньше полугода. Также у претендента программы и членов его семьи на праве собственности не должно быть жилья в течение последних 5 лет на территории Казахстана.

«Заявитель должен быть платежеспособным. Банк будет учитывать его ежемесячный средний доход за последние шесть месяцев, его расходы на проживание, а также расходы перед другими финансовыми организациями, если есть», - пояснила Элизада Туретаева.

По условиям программы максимальная сумма займа составляет 18 миллионов тенге, первоначальный взнос - 10%. Процентная ставка по кредиту - 5%. Кредит можно взять на срок до 25 лет. Кроме того, есть возможность приобретения первичного и вторичного жилья.

В этом году по «Алматы жастары» квартиры могут приобрести 1100 человек.

Участникам необходимо подать заявление и документы на специальном сайте www.almaty-zhastary.kz по ЭЦП до 31 мая включительно. Затем управление в течение 20 рабочих дней с даты окончания приема заявлений осуществляет расчет баллов, и формируется основной и резервный списки, список отклоненных. Далее в зависимости от количества набранных баллов по сферам, управление выдает направления в «Отбасы Банк» для оценки платежеспособности.

Списки участников, включенных в основной и резервный списки, а также список отклоненных размещаются на сайте www.almaty-zhastary.kz.

Данияр Кирикбаев добавил, что для реализации данной программы в этом году из местного бюджета выделено 17 млрд тенге, это на 2 млрд тенге больше, чем в прошлом году. Кроме того, из собственных средств «Отбасы банка» выделено еще 3 млрд тенге. Итого общий бюджет программы составляет 20 млрд тенге.

По поручению акима Алматы для молодых учителей и медиков в рамках программы в этом году увеличен лимит еще на 100 займов: 50 – для учителей, 50 – для медиков.