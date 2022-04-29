Прогнозируется появление новых партий – Президент Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Реформа партийно-избирательной системы открывает новые возможности для участия всех граждан в выборных процессах. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на 31-ой сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Реформа партийно-избирательной системы открывает новые возможности для участия всех граждан в выборных процессах. Прогнозируется появление новых партий, охватывающих практически весь электоральный ландшафт. Уверен, что партийные списки, а также выборы кандидатов по одномандатным округам будут реально отражать этническое многообразие Казахстана, что крайне важный момент в нашей внутренней политике», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что нельзя допустить политизации межэтнического фактора.

«Вместе с тем, ни в коем-случае, нельзя допустить политизации межэтнического фактора, нездоровых и даже провокационных дискуссий на эту тему, поэтому здесь необходима широкая разъяснительная работа», - отметил Касым-Жомарт Токаев.