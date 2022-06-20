Прогноз урожайности озимой пшеницы уточнил Казгидромет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия на юге и юго-востоке страны в этом году были благоприятными для формирования и созревания зерна. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

Согласно расчетным данным, учитывая сложившуюся и ожидаемую агрометеорологическую обстановку, урожайность озимой пшеницы в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях прогнозируется в основном около среднемноголетних значений.

В Рыскуловском, Шуском и Сарысуском районах Жамбылской области, а также в Сарыагашском районе Туркестанской области урожайность озимой пшеницы ожидается выше среднемноголетних значений.

Прогноз урожайности по районам южных областей доступен в приложении для фермера АgroData.