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Прогноз урожайности озимой пшеницы уточнил Казгидромет

Редактор:  
Гульмира Байзакова
20 Июня 2022, 12:00
Прогноз урожайности озимой пшеницы уточнил Казгидромет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия на юге и юго-востоке страны в этом году были благоприятными для формирования и созревания зерна. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

Согласно расчетным данным, учитывая сложившуюся и ожидаемую агрометеорологическую обстановку, урожайность озимой пшеницы в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях прогнозируется в основном около среднемноголетних значений.

В Рыскуловском, Шуском и Сарысуском районах Жамбылской области, а также в Сарыагашском районе Туркестанской области урожайность озимой пшеницы ожидается выше среднемноголетних значений.

Прогноз урожайности по районам южных областей доступен в приложении для фермера АgroData.


Алматинская область   Жамбылская область   Туркестанская область   Урожай   Казгидромет   Сельское хозяйство   Регионы   Общество   Погода  
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