Прогноз погоды в Казахстане на ближайшие три дня
В ближайшие дни на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый тип погоды, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Синоптики сообщают, что всему виной очередной атлантический циклон, который перемещаясь через территорию республики вызовет осадки в виде дождя и снега, в северных регионах с низовой метелью, и гололедом. Лишь на юго-западе, 19–20 ноября на востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра и туманы.
— В температурном фоне значительных изменений не ожидается. Стоит лишь отметить что на востоке страны в ночные часы ожидается понижение до 6-23 градуса мороза, а в дневные часы столбики термометров отметят 2-10 градусов тепла, — сообщает «Казгидромет».
Ранее Казгидромет предупредил о «температурных качелях» и волнах холода предстоящей зимой.