    14:44, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Прогноз погоды в Казахстане на ближайшие три дня

    В ближайшие дни на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый тип погоды, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет». 

    дождь, жанбыр, ауа райы, молния, град, погода
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Синоптики сообщают, что всему виной очередной атлантический циклон, который перемещаясь через территорию республики вызовет осадки в виде дождя и снега, в северных регионах с низовой метелью, и гололедом. Лишь на юго-западе, 19–20 ноября на востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра и туманы.

    — В температурном фоне значительных изменений не ожидается. Стоит лишь отметить что на востоке страны в ночные часы ожидается понижение до 6-23 градуса мороза, а в дневные часы столбики термометров отметят 2-10 градусов тепла, — сообщает «Казгидромет».

    Ранее Казгидромет предупредил о «температурных качелях» и волнах холода предстоящей зимой.

    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
