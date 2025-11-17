Прогноз погоды в Казахстане на ближайшие три дня

Синоптики сообщают, что всему виной очередной атлантический циклон, который перемещаясь через территорию республики вызовет осадки в виде дождя и снега, в северных регионах с низовой метелью, и гололедом. Лишь на юго-западе, 19–20 ноября на востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра и туманы.

— В температурном фоне значительных изменений не ожидается. Стоит лишь отметить что на востоке страны в ночные часы ожидается понижение до 6-23 градуса мороза, а в дневные часы столбики термометров отметят 2-10 градусов тепла, — сообщает «Казгидромет».

Ранее Казгидромет предупредил о «температурных качелях» и волнах холода предстоящей зимой.