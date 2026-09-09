Прогноз погоды в Казахстане на 9 сентября

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 9 сентября 2026 года представили в РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны ожидается неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, на западе — сильный дождь, лишь на юго-востоке и северо-востоке РК преимущественно погода без осадков, на западе, севере — град, шквал, на севере, юге — пыльная буря. По республике прогнозируется усиление ветра. В ночные и утренние часы на северо-западе, севере страны ожидается туман.

В области Жетісу, на северо-западе, юге области Абай, на северо-западе Костанайской, на северо-востоке, северо-западе Актюбинской, на западе, севере, востоке, в центре Карагандинской, на севере Алматинской, на востоке Западно-Казахстанской, на севере, юге, в центре Павлодарской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, на западе, севере, юге Акмолинской, на востоке, юге Северо-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской областях, в области Ұлытау, на юге, востоке области Жетісу, на юге, юго-востоке, в центре Костанайской, на западе, востоке, в центре Алматинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на севере, востоке, в центре Мангистауской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее штормовое предупреждение объявили в 15 областях Казахстана.