Дожди, грозы и сильный ветер: штормовое предупреждение объявлено в Астане и 15 регионах Казахстана

Штормовое предупреждение на 9 сентября объявили в 15 областях Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На севере, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге области Абай ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный днем на востоке, юге области 15-20 м/с. На северо-западе, юге сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, в центре Актюбинской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере, западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. На северо-востоке, северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Акмолинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем на западе, севере, юге области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. На западе, севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем на востоке, юге, в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный утром и днем на востоке, юге области 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем на севере, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15 м/с. На западе, севере, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на юге Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем на севере, востоке, юге области дождь, гроза. Ветер юго-восточный на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются дождь, гроза. Днем на востоке области пыльная буря. Ветер северо-западный днем на востоке области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный днем в центре области порывы 15-20 м/с. На севере, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В центре Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность, на севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал, пыльная буря. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный ночью на западе, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, юге области порывы 25 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Второй половине дня на западе, в горных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Днем на западе, севере области пыльная буря. Ветер северо-западный днем на западе, севере, в горных районах области 15-20 м/с.

Днем на западе, юге области Ұлытау ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный утром и днем на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.