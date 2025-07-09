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    06:10, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Прогноз погоды в Казахстане на 9 июля

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 9 июля 2025 года распространило РГП «Казгидромет». 

    лето, погода, природа, цветы, тюльпаны, ботанический сад, парк
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды, на севере, юге, юго-востоке, в центре республики прогнозируются дожди с грозами, на севере страны ожидается сильный дождь, в дневные часы возможно выпадение града. На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на севере, юго-востоке — шквал, ночью и утром на севере, северо-западе — туман.

    В Мангистауской, Атырауской, на востоке Алматинской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге, юго-востоке Актюбинской областей, на западе, юге Западно-Казахстанской, в центре Карагандинской области, на юге, востоке, в центре области Улытау, на западе, севере Акмолинской области ожидается высокая пожарная опасность.

    В Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, в области Жетысу, на севере, западе, юге, в центре Алматинской области, на западе, юге, востоке Карагандинской области, в центре Актюбинской, на северо-западе Мангистауской, на юго-западе Костанайской областей, на юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем сильная жара в Западно-Казахстанской, Алматинской областях, в области Жетысу, на юге Актюбинской области 35 градусов, в Атырауской области 35-37 градусов, на юге Мангистауской области 38 градусов.

    Ранее сообщалось, что в 15 областях РК и Астане объявили штормовое предупреждение.

    Теги:
    Погода Казгидромет
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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