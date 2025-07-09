Жара и грозы: в 15 областях РК и Астане объявили штормовое предупреждение

Днем в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем на севере, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный ночью на севере, в центре области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ветер северный, северо-восточный днем на западе Атырауской области порывы 15-20 м/с. По области ожидается сильная жара 35-38 градусов. Сохранится высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Сохранится высокая пожарная опасность

Днем на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Утром и днем на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, севере области ожидается высокая пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидается гроза. Ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на юге Актюбинской области ожидается сильная жара 35 градусов. В центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге, юго-востоке области высокая пожарная опасность.

Днем на юге Мангистауской области ожидается сильная жара 38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Астане днем ожидаются гроза, град.

Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере области ожидается гроза, днем гроза, на севере, востоке области ожидается град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидаются гроза, град.

В центре Карагандинской области днем ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. На западе, востоке, в центре области гроза. Ветер северо-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

На востоке области Улытау ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер северо-восточный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе, востоке области туман. Ветер северо-западный, северный днем на юге области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай ожидается ветер северный, северо-восточный ночью на юго-западе области 15-20 м/с, днем на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидается ветер северный, порывы 15-18 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный ночью на юго-востоке области 15-20 м/с, днем на западе, севере, юге области 15-20 м/с. В центре, на юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидается ветер северо-западный порывы 15-18 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем сохранится сильная жара 35 градусов. На западе, севере, юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Алматы днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве ожидается ветер юго-западный днем порывы 18 м/с. Днем сохранится сильная жара 35 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, в центре, горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-западный на востоке области порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35 градусов.