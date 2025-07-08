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    06:30, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Прогноз погоды в Казахстане на 8 июля

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 8 июля 2025 года распространило РГП «Казгидромет».

    лето, погода, природа, цветы, тюльпаны, ботанический сад, парк
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Как сообщают синоптики, атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды, на севере, востоке, юго-востоке республики, прогнозируются дожди с грозами, на востоке страны - сильный дождь, в дневные часы возможно выпадение града. На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на востоке – шквал.

    В Мангыстауской, Атырауской, на юге, востоке Алматинской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге, юго-востоке Актюбинской областей, в центре области Улытау ожидается высокая пожарная опасность.

    В Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, в области Жетысу, на севере, западе, в центре Алматинской области, на западе, юге, востоке Карагандинской области области Улытау, в центре Актюбинской, на северо-западе Мангистауской, на юго-западе Костанайской областей, на юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем сильная жара в Атырауской, Алматинской области 35 градусов, на западе Туркестанской области 40 градусов, на востоке, севере области Жетысу 35-37 градусов.

    Теги:
    Погода Дожди Казгидромет
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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