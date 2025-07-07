Прогноз погоды в Казахстане на 7 июля

Циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы будут оказывать свое влияние на большую часть территории республики, с которым прогнозируется неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, на севере, востоке РК сильные дожди, на севере, востоке, в центре возможно выпадение града. На западе, юге, юго-востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на севере, востоке – шквал, на северо-западе в ночные и утренние часы – туман.

В Мангистауской, Атырауской, на юге, востоке Алматинской, на западе Акмолинской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге, юго-востоке Актюбинской областей, в центре области Улытау ожидается высокая пожарная опасность.

В Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, в области Жетысу, на севере, западе, в центре Алматинской области, на западе, юге, востоке Карагандинской области, области Улытау, в центре Актюбинской, на северо-западе Мангыстауской, на юго-западе Костанайской областей, на юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем сильная жара в Алматинской области 35 градусов, в Кызылординской области 40 градусов, в области Улытау 35-37 градусов, на востоке, севере области Жетысу 35-37 градусов.

Ранее по всему Казахстану было объявлено штормовое предупреждение.