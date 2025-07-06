Прогноз погоды в Казахстане на 6 июля

Циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы будут оказывать свое влияние на большую часть территории республики, с которым прогнозируется неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, на севере, востоке РК сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града. Лишь на юге, юго-востоке, в центре страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на севере, востоке – шквал, на северо-западе, севере в ночные и утренние часы – туман.

В Мангыстауской, на западе, юге Атырауской, на юге, востоке Алматинской, на западе Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на юге, юго-востоке Актюбинской областей, в центре области Улытау ожидается высокая пожарная опасность.

В Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, в области Жетысу, на севере, западе, в центре Алматинской области, на западе, востоке, юге Карагандинской области и области Улытау, в центре Актюбинской, на северо-западе Мангыстауской, на юго-западе Костанайской областей, на юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем сильная жара в Алматинской области 35 градусов, в Атырауской области 35-36 градусов, на востоке, севере, юге области Жетысу 35-37 градусов, на юге Туркестанской области 40 градусов, на юге области Улытау 35 градусов, на юге Актюбинской области 35-36 градусов.

Ранее по всему Казахстану было объявлено штормовое предупреждение.