Дожди и грозы: штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану

На западе, севере, в центре области Абай ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на севере, востоке, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с, днем на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Акмолинской области гроза, днем на западе, севере, востоке области ожидаются гроза, град. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Атырауской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем на юге области порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара 35-36 градусов. На западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Актюбинской области ожидается гроза, град. Ветер северо-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. В центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге, юго-востоке области высокая пожарная опасность.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20, временами 23 м/с. На севере, западе, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке области высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области временами ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, востоке области гроза, днем гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на западе, севере, юге области 15-20, порывы 25 м/с, днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ветер юго-восточный на севере, востоке, в центре области порывы 15-20, временами 25 м/с. Днем на востоке, севере, юге области ожидается сильная жара 35-37 градусов.

На севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается ветер северо-западный, западный порывы 15 м/с. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на западе области порывы 15-18 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Павлодарской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на севере, востоке области гроза, днем гроза. Ветер северо-западный ночью на севере области порывы 15-20, днем на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 25 м/с.

Ночью на востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на западе, севере области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный ночью на востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, юге, востоке области порывы 23-28 м/с.

В Туркестанской области ожидается ветер северо-западный на горных перевалах области 15-20 м/с. Днем 06 июля на юге области сохраняется сильная жара 40 градусов.

06 июля на юге области Улытау днем ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность.