    23:47, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Прогноз погоды в Казахстане на 27 ноября

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 27 ноября распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    Гололед Мұз зима қыс
    Фото: Kazinform

    — На севере, востоке Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды — пройдут осадки, в виде дождя и снега, ожидается низовая метель, гололед, — сообщили синоптики.

    На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода преимущественно без осадков. По республике прогнозируются туманы, на севере, востоке и юго-востоке — усиление ветра.

    Напомним, в 14 областях Казахстана 27 ноября объявлено штормовое предупреждение.

    Наталья Мосунова
    Автор
