Прогноз погоды в Казахстане на 27 ноября

— На севере, востоке Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды — пройдут осадки, в виде дождя и снега, ожидается низовая метель, гололед, — сообщили синоптики.

На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода преимущественно без осадков. По республике прогнозируются туманы, на севере, востоке и юго-востоке — усиление ветра.

Напомним, в 14 областях Казахстана 27 ноября объявлено штормовое предупреждение.