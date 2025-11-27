23:47, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5
Прогноз погоды в Казахстане на 27 ноября
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 27 ноября распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.
— На севере, востоке Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды — пройдут осадки, в виде дождя и снега, ожидается низовая метель, гололед, — сообщили синоптики.
На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода преимущественно без осадков. По республике прогнозируются туманы, на севере, востоке и юго-востоке — усиление ветра.
Напомним, в 14 областях Казахстана 27 ноября объявлено штормовое предупреждение.