Прогноз погоды в Казахстане на 22 марта

На западе, севере, юге страны под влиянием атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег), на крайнем западе, в горных районах южных областей — дождь с грозой.

На остальной территории под влиянием поля повышенного давления сохранится погода без осадков.

По республике ожидаются туман, на севере, в центре — гололед, на западе, севере, юге усиление ветра, на западе с пыльной бурей.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 13 регионах Казахстана и Астане на 22 марта.