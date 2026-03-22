00:46, 22 Март 2026 | GMT +5
Прогноз погоды в Казахстане на 22 марта
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 22 марта распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.
На западе, севере, юге страны под влиянием атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег), на крайнем западе, в горных районах южных областей — дождь с грозой.
На остальной территории под влиянием поля повышенного давления сохранится погода без осадков.
По республике ожидаются туман, на севере, в центре — гололед, на западе, севере, юге усиление ветра, на западе с пыльной бурей.
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 13 регионах Казахстана и Астане на 22 марта.