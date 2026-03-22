    00:46, 22 Март 2026 | GMT +5

    Прогноз погоды в Казахстане на 22 марта

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 22 марта распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    На западе, севере, юге страны под влиянием атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег), на крайнем западе, в горных районах южных областей — дождь с грозой.

    На остальной территории под влиянием поля повышенного давления сохранится погода без осадков.

    По республике ожидаются туман, на севере, в центре — гололед, на западе, севере, юге усиление ветра, на западе с пыльной бурей.

    Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 13 регионах Казахстана и Астане на 22 марта.

    Динара Жусупбекова
