Гололед и туманы: в Казахстане объявили штормовое предупреждение

22 марта в Астане ночью и утром ожидаются туман, на дорогах гололедица.

На западе, юге Акмолинской области ожидается туман. На дорогах ожидается гололедица.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются дождь, днем гроза, пыльная буря. Ночью и утром на севере области — туман. Ветер восточный, северо-восточный на западе, севере области, порывы 15-20 м/с.

На юге, в центре области Абай ожидается туман.

На юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза. На севере, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный утром и днем на юге, в горных районах области 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ночью и утром на дорогах гололедица.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман.

Ночью на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области туман.

На юге, востоке Павлодарской области ожидается туман. Ночью и утром на дорогах гололедица.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер западный днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с.

Днем на северо-востоке Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. На западе, юге, в центре области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

Утром и днем на юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза. На юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.