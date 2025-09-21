Дожди с грозами прогнозируют синоптики 21 сентября в Казахстане

По данным синоптиков, отрог антициклона обусловит погоду без осадков на севере и в центре Казахстана. На остальной территории под влиянием Южного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. По республике прогнозируется усиление ветра, на юге с пыльной бурей, в ночные и утренние часы – туман.

- Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидаются заморозки 1 градус. В области Жетысу, на севере Западно-Казахстанской, на севере Актюбинской, на юге Мангистауской, Костанайской областей ожидается высокая пожарная опасность, - говорится в сообщении.

В Туркестанской, Кызылординской, Атырауской областях, на западе, севере, в центре Жамбылской, на северо-западе, юго-востоке Мангыстауской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере, в центре Алматинской, на юге Карагандинской области и области Улытау, на севере, востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.