    00:15, 21 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Дожди с грозами прогнозируют синоптики 21 сентября в Казахстане

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 21 сентября опубликовал РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    люди, дождь, погода, ауа райы, жанбыр, адамдар
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    По данным синоптиков, отрог антициклона обусловит погоду без осадков на севере и в центре Казахстана. На остальной территории под влиянием Южного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. По республике прогнозируется усиление ветра, на юге с пыльной бурей, в ночные и утренние часы – туман.

    - Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидаются заморозки 1 градус. В области Жетысу, на севере Западно-Казахстанской, на севере Актюбинской, на юге Мангистауской, Костанайской областей ожидается высокая пожарная опасность, - говорится в сообщении.

    В Туркестанской, Кызылординской, Атырауской областях, на западе, севере, в центре Жамбылской, на северо-западе, юго-востоке Мангыстауской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере, в центре Алматинской, на юге Карагандинской области и области Улытау, на севере, востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Асель Елюбаева
    Автор
