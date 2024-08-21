Прогноз погоды в Казахстане на 21 августа

Под влиянием северо-западного циклона на большей части РК сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на северо-западе, востоке, в центре страны — сильные дожди. Лишь на западе, юге республики ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе, в центре, страны — ночью и утром туман, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем в Атырауской, на юге Западно-Казахстанской областей ожидается сильная жара.

В Атырауской области, в области Абай, на севере области Улытау, на востоке, в центре Западно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Мангистауской, на северо-западе Кызылординской, на северо-западе Восточно-Казахстанской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, на западе, севере Алматинской, на северо-западе, в центре Мангистауской, на юго-западе, юге, северо-востоке Атырауской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на востоке, юге Карагандинской областей, на юге области Улытау, на западе, северо-западе, юге области Абай, на юге Западно-Казахстанской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, предварительный прогноз погоды по Казахстану на осень 2024 года составили казахстанские синоптики.

Штормовое предупреждение объявлено почти по всему Казахстану 21 августа.