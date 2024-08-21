Дожди с грозами: штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах РК

Штормовое предупреждение объявлено почти по всему Казахстану 21 августа, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане ночью и утром ожидается туман.

Днем в центре области Абай ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере области, днем на большей части области гроза, на севере, в центре области град, шквал. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается гроза, днем град. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке, юге области ожидается туман. Ветер западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем ожидается гроза.

Днем на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на севере области порывы 15-20 м/с. В Актобе ветер юго-западный, западный днем порывы 15-18 м/с.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. На севере, западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем по Атырауской области ожидается сильная жара 36 градусов. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-западе, юге, северо-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. На северо-западе области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидается гроза.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-западный днем на юге области порывы 15-20 м/с. На востоке, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза. Ночью и утром туман.

Днем на севере Костанайской области ожидаются временами сильный дождь, на западе, севере, востоке области гроза, град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. В Костанае днем ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман.

На большей части Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность.

На северо-западе, в центре Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе, юго-востоке области высокая пожарная опасность. В Актау сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, западе, в центре Павлодарской области, днем на севере, востоке области ожидается гроза. В Павлодаре ночью ожидается гроза.

Днем на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза. Ночью и утром туман.

На севере, востоке области Улытау ожидается гроза. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере области высокая пожарная опасность.