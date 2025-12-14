РУ
    03:22, 14 Декабрь 2025 | GMT +5

    Прогноз погоды в Казахстане на 14 декабря

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 14 декабря распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    погода, снег, қар, ауа райы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Как сообщают синоптики, северо-западный циклон на большей части РК сохранит неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, на западе, севере, юге страны прогнозируются сильные осадки.

    По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра с метелью.

    На юге Западно-Казахстанской, Атырауской, на западе, севере, востоке Мангистауской, Актюбинской, на западе, севере, юге Костанайской областей ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.

    Напомним, в 16 областях Казахстана и в Астане объявили штормовое предупреждение на 14 декабря.

    Наталья Мосунова
