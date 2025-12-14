Прогноз погоды в Казахстане на 14 декабря

Как сообщают синоптики, северо-западный циклон на большей части РК сохранит неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, на западе, севере, юге страны прогнозируются сильные осадки.

По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра с метелью.

На юге Западно-Казахстанской, Атырауской, на западе, севере, востоке Мангистауской, Актюбинской, на западе, севере, юге Костанайской областей ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.

Напомним, в 16 областях Казахстана и в Астане объявили штормовое предупреждение на 14 декабря.