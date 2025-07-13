Прогноз погоды в Казахстане на 13 июля

На севере, востоке, западе, в центре и в горных районах юго-востока республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, прогнозируются дожди с грозами, на севере, востоке страны — град, на западе, востоке — шквал, на востоке страны ожидается сильный дождь. На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра.

Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областях, в области Жетысу, на юге области Улытау ожидается сильная жара 35-39 градусов. Днем в Туркестанской, Кызылординской областях ожидается сильная жара 40 градусов. Днем в Мангыстауской области сильная жара 38-40 градусов.

Днем на западе, юге Западно-Казахстанской, на юге Мангистауской областей ожидается очень сильная жара 40-43 градуса.

В Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях, области Улытау, на востоке Алматинской, Костанайской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, на севере, западе, востоке Актюбинской областей, на севере, востоке Карагандинской области, на западе, юге Акмолинской, на северо-западе, западе, в центре области Абай, на юге Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.

В Мангыстауской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской областях, на юго-востоке области Жетысу, на западе, юге, востоке Жамбылской, на западе, юге Карагандинской областей, в центре, на юге Актюбинской, на юго-западе Костанайской областей, на юге Атырауской области и области Абай ожидается, в центре области Улытау чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее штормовое предупреждение объявили почти по всему Казахстану из-за гроз и сильного ветра.