Грозы и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили почти по всему Казахстану

Ночью на востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северный, днем на востоке области 15-20 м/с. Днем сильная жара +40°. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на севере, юге, в центре Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, днем на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, днем на севере, западе, юге Атырауской области ожидается гроза. Днем на севере, западе области шквал. Ветер восточный с переходом на северо-западный, днем на севере, западе области 15-20 м/с. По области ожидается сильная жара +35+39°. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Мангистауской области ожидается сильная жара +38+40°. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, в центре области Абай ожидаются временами сильный дождь, гроза, днем в центре области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, северный, на севере, в центре области 15-20 м/с. На северо-западе, западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, северный, на севере, востоке области 15-20 м/с. На юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на западе, юге Актюбинской области ожидается ветер северный, северо-западный, порывы 15-18 м/с. Днем ожидается сильная жара +35+38°. В центре, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере, западе, востоке области высокая пожарная опасность.

Днем в области Жетысу ожидается сильная жара +35+38°. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем град. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области ожидается ветер юго-восточный, восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидается ветер северо-западный, северный, днем на востоке, юге области порывы15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35°, на западе, юге области очень сильная жара +40°. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем в горных районах области 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Туркестанской области ожидается сильная жара +40°.

Ранее РГП «Казгидромет» распространило прогноз погоды по Казахстану на 12–14 июля 2025 года.