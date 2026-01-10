РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:03, 10 Январь 2026 | GMT +5

    Прогноз погоды в Казахстане на 10 января

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 10 января распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    Дождь со снегом и гололед: осадки выше нормы будут в ноябре в Павлодарской области
    Фото: Артем Викторов/Kazinform

    Большая часть республики будет находиться под влиянием антициклона, с чем сохранится преимущественно погода без осадков.

    Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, северо-западе, юге страны ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед.

    По республике прогнозируются туман, усиление ветра.

    Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в 14 областях Казахстана на 10 января. 

     

    Теги:
    Погода Осадки Казгидромет
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают