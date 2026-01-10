01:03, 10 Январь 2026 | GMT +5
Прогноз погоды в Казахстане на 10 января
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 10 января распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.
Большая часть республики будет находиться под влиянием антициклона, с чем сохранится преимущественно погода без осадков.
Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, северо-западе, юге страны ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед.
По республике прогнозируются туман, усиление ветра.
