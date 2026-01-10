Прогноз погоды в Казахстане на 10 января

Большая часть республики будет находиться под влиянием антициклона, с чем сохранится преимущественно погода без осадков.

Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, северо-западе, юге страны ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед.

По республике прогнозируются туман, усиление ветра.

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в 14 областях Казахстана на 10 января.