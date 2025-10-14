Прогноз по рынку недвижимости в Казахстане озвучили в Правительстве

- Во-первых, цены на недвижимость - это рынок. Вот вы говорите про ставку НДС - в ближайшие, как минимум, год-полтора, начиная с 2026 года, НДС не будет являться причиной роста, потому что мы предусмотрели переходный период. У нас с 2001 года НДС на недвижимость не применялся. Но, как видите, цены все равно растут – это рыночный процесс. Когда мы вводили эту норму, понимали, что определенный рост возможен, поэтому сделали переходный период, - озвучил он на брифинге в Правительстве.

По его словам, НДС в ближайшие год – полтора не будет влиять на рост цен квартир.

- Что такое строительство? Это нужно выкопать котлован, забить сваи, возвести коробку – минимум год уйдет. Поэтому НДС на квартиры, которые будут продаваться, начнет действовать лишь в 2027-2028 годах. Таким образом, НДС не станет фактором роста цен. А что касается ипотечных ставок, здесь тоже, я думаю, сработают рыночные механизмы. Каждый банк будет самостоятельно регулировать свои ставки и предлагать различные условия, - заверил Азамат Амрин.

