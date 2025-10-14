РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    14:57, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Прогноз по рынку недвижимости в Казахстане озвучили в Правительстве

    Как на рынке недвижимости отразится повышение базовой ставки и увеличение НДС, запланированное на 2026 год, рассказал первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, передает корреспондент агентства Kazinform.

    многоэтажка, здание, высотка, жилье
    Фото: freepik.com

    - Во-первых, цены на недвижимость - это рынок. Вот вы говорите про ставку НДС - в ближайшие, как минимум, год-полтора, начиная с 2026 года, НДС не будет являться причиной роста, потому что мы предусмотрели переходный период. У нас с 2001 года НДС на недвижимость не применялся. Но, как видите, цены все равно растут – это рыночный процесс. Когда мы вводили эту норму, понимали, что определенный рост возможен, поэтому сделали переходный период, - озвучил он на брифинге в Правительстве.

    По его словам, НДС в ближайшие год – полтора не будет влиять на рост цен квартир.

    - Что такое строительство? Это нужно выкопать котлован, забить сваи, возвести коробку – минимум год уйдет. Поэтому НДС на квартиры, которые будут продаваться, начнет действовать лишь в 2027-2028 годах. Таким образом, НДС не станет фактором роста цен. А что касается ипотечных ставок, здесь тоже, я думаю, сработают рыночные механизмы. Каждый банк будет самостоятельно регулировать свои ставки и предлагать различные условия, - заверил Азамат Амрин.

    Ранее мы писали, сколько жилья построят в Казахстане в 2025 году.

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Правительство РК Миннацэкономики Жилье Базовая ставка
    Карина Кущанова
    Автор
