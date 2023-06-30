Профессия полицейского должна стать одной из самых уважаемых в обществе - Президент Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел заседание коллегии министерства внутренних дел РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«Как вам известно, в системе государственного управления министерству внутренних дел отведена особая роль. Охрана общественного порядка, борьба с преступностью – крайне важные задачи. Их реализация напрямую влияет на безопасность граждан и государства в целом. Служба в правоохранительных органах – очень непростое дело, зачастую приходится работать и днем, и ночью. В вашей работе есть и риски, и угрозы. Вы круглые сутки находитесь на страже порядка – это требует высочайшей самоотверженности и выносливости. Те, кто попал в беду, в первую очередь обращаются за помощью в полицию, ведь вы являетесь представителями государства и власти. Люди верят, что вы защитите их. Другими словами, на вас постоянно лежит огромная ответственность. Эффективная работа полиции крайне важна для общества и государства в целом. Все общество должно всячески поддерживать стражей порядка, и эту поддержку мы обязательно будем оказывать. Профессия полицейского должна стать одной из самых уважаемых в обществе, а сами сотрудники полиции должны честно и безупречно служить своей стране и народу. Поэтому особое внимание следует уделять совершенствованию работы органов внутренних дел», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана отметил, что в настоящее время внедряется сервисная модель деятельности полиции.

«Запуск пилотных проектов позволил оптимизировать деятельность подразделений, которые тесно взаимодействуют с гражданами. Приняты конкретные меры, направленные на внедрение принципа «Полиция в шаговой доступности». Набранные темпы ни в коем случае не следует замедлять. Мы не должны ограничиваться результатами, достигнутыми в рамках пилотного проекта. Но, откровенно говоря, о сервисной модели деятельности полиции известно только специалистам. Об этом свидетельствует и то, что обычные граждане и представители общественности не высказываются по этому вопросу. Значит, люди не видят конкретных результатов и положительных изменений.

Кроме того, в фокусе особого внимания должно быть и досудебное производство, представляющее собой отдельный вид государственной службы в правоохранительной сфере со своим внутренним уставом и правилами», - добавил Глава государства.